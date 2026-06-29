Землетруси у Венесуелі: кількість загиблих досягла 1450 людей (фото, відео)

У Венесуелі вже четверту добу тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи після двох потужних землетрусів, що вразили північний штат Ла-Гуайра. Рятувальники з різних країн намагаються дістати людей з-під завалів, хоча шанси знайти вцілілих стрімко зменшуються. Кількість загиблих, за оновленими даними, сягнула 1 450 осіб, ще десятки тисяч вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє The Associated Press. Попри складні умови, роботи не припиняються. Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що пошук постраждалих триватиме й надалі. За даними уряду, до країни прибули понад 2 600 міжнародних рятувальників, які використовують спеціальне обладнання та пошукових собак.

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Підземні поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5, що сталися 24 червня, спричинили масові руйнування. За оцінками ООН, стихія могла зачепити близько 6,8 мільйона людей. Влада повідомляє про понад 770 зруйнованих або пошкоджених будівель, а також про нові афтершоки магнітудою 4,2 та 4,5, які лише ускладнюють ситуацію.

Через перебої зі зв’язком і загальний хаос багато мешканців користуються онлайн-платформами для пошуку зниклих родичів. В одній із таких баз уже зафіксовано понад 50 тисяч звернень, однак частина людей, ймовірно, вже знайдена або не підтверджена як зникла.

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За офіційними даними, медичну допомогу отримали понад 3 100 постраждалих, багато з них перебувають у тяжкому стані. Генеральна директорка Міжнародної організації з міграції Емі Поуп попередила, що наслідки можуть посилити міграційну кризу: за останнє десятиліття з Венесуели вже виїхали близько 8 мільйонів людей, і нова хвиля переміщення виглядає ймовірною.

Уряд також створив спеціальну комісію для оцінки руйнувань житла та визначення, чи можуть люди безпечно повертатися додому, адже багато з них змушені залишатися просто неба.

Нагадаємо, потужні землетруси стались у Венесуелі та Японії.

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