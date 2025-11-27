Землю накрыла мощная магнитная буря 5 уровня: прогноз на 27 ноября

Геомагнитные бури оценивают по шкале К-индекса от 2 до 9: чем выше показатель, тем более мощная буря, с большим риском для техники (от спутников до электросетей) и самочувствие людей, особенно метеозависимых.

В четверг, 27 ноября, ожидается умеренная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень по шкале NOAA G1), которая может повлечь за собой головные боли, усталость и нарушение сна у чувствительных лиц, а также временные перебои в радиосвязи и GPS. Результаты опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

В пятницу и субботу, 28–29 ноября, активность снизится к индексу 4 (желтый уровень) — это незначительные колебания, которые обычно не ощущаются людьми, но могут повлиять на высотные полеты.

Прогнозы NOAA обновляются каждые три часа на основе реальных данных со спутников, поэтому цифры могут еще скорректироваться. Астрофизики отмечают: самые точные предсказания — на сутки вперед, остальные служат только ориентиром.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!