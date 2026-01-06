Українська
Социум

Землю накрыла мощная магнитная буря 6 уровня: прогноз на 6 января

Цихоцкая Мария

Землю накрыла мощная магнитная буря 6 уровня: прогноз на 6 января
Утром 6 января уровень геомагнитной активности достигал показателя Kp-6. Источник: getty images

Над Украиной зафиксировали мощную магнитную бурю, вызванную повышенной солнечной активностью. Из-за серии вспышек на Солнце уровень геомагнитных колебаний резко возрос, что может влиять на самочувствие людей в течение нескольких дней.

По информации международных центров мониторинга солнечной активности, сильнейшая фаза магнитной бури пришлась на ночные часы. Утром 6 января уровень геомагнитной активности достигал показателя Kp-6, соответствующего сильной буре. Об этом пишет NOAA.

Специалисты NOAA отмечают, что подобные магнитные бури часто носят волнообразный характер с временными ослаблениями и повторными всплесками. Именно в такие периоды растет количество жалоб на ухудшение самочувствия, особенно среди метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря и чем она опасна

Магнитная буря – это нарушение магнитного поля Земли, возникающее вследствие солнечных вспышек и потоков заряженных частиц. Они способны влиять не только на работу связи, навигационных систем и электросетей, но и на биологические ритмы человека.

  • G1 (K-индекс 3–4) — слабая или умеренная буря, которая может приводить к дискомфорту, влиять на самочувствие и работу связи.
  • G2 (K-индекс 5) и выше – сильные бури, способные вызвать серьезные сбои в технических системах и более выраженные реакции организма.

Даже по завершении активной фазы магнитной бури организм может реагировать с опозданием, поэтому ухудшение самочувствия иногда сохраняется еще несколько дней.

Кто сильнее всего испытывает влияние

Наиболее чувствительными к геомагнитным колебаниям являются:

  • метеозависимые люди;
  • те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания или гипертонию;
  • люди, страдающие мигреней;
  • лица с нарушениями сна;
  • пожилые люди;
  • беременная женщина.

Возможные симптомы во время магнитной бури

В период повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться:

  • головные боли или приступы мигрени;
  • общая слабость и быстрая утомляемость;
  • головокружение и тошнота;
  • колебания АД;
  • бессонница или поверхностный сон;
  • раздражительность, тревожность;
  • обострение хронических заболеваний.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Чего лучше избегать

Медики советуют в такие дни отказаться от:

  • чрезмерное употребление кофе и алкоголя;
  • интенсивных физических нагрузок;
  • недостатка сна;
  • сильных эмоциональных переживаний;
  • самостоятельной отмены назначенных врачом препаратов.

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Чтобы уменьшить влияние бури на организм, специалисты рекомендуют:

  • спать не менее 7–8 часов в сутки;
  • пить достаточное количество воды;
  • ежедневно выходить на прогулки на открытом воздухе;
  • регулярно проветривать помещение;
  • соблюдать легкое и сбалансированное питание;
  • снизить темп дел и дать организму больше времени на отдых.

Напомним, мы уже писали, где в Украине будет холоднее всего в первые дни нового года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Социум