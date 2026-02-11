Женщина устроила стрельбу в школе в Канаде: погибли 10 человек (фото, видео)

В небольшом канадском городе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия произошла стрельба, в результате которой погибли десять человек. Среди них — вероятная нападающая, которая, по предварительной информации, покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщает CBC News. Полиция подтвердила, что шестерых погибших обнаружили прямо в здании средней школы Tumbler Ridge Secondary School. Еще один человек умер от полученных ранений во время транспортировки в медицинское учреждение.

Тела двух других жертв правоохранители обнаружили в одном из жилых домов города. По данным следствия, это жилье связано с событиями, произошедшими в школе.

Нападающую также обнаружили мертвой в помещении учебного заведения. В полиции отметили, что она получила смертельные повреждения, нанесенные себе самостоятельно. Во время экстренного оповещения, которое рассылали жителям на мобильные телефоны в момент инцидента, подозреваемую описывали как женщину с каштановыми волосами, одетую в платье.

Двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии были эвакуированы в больницу воздушным транспортом. Еще 25 человек находятся под наблюдением врачей в местном медучреждении.

Сержант полиции Крис Кларк сообщил, что в настоящее время признаков причастности других лиц или дальнейшей угрозы для общества не обнаружено.

Тамблер-Ридж — небольшая община с населением примерно 2400 жителей, расположенная в 660 километрах к северо-востоку от Ванкувера. В школе, где произошло нападение, обучается около 160 учащихся.

