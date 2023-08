Интересные факты о Билли Айлише, которые мало кто знает: блондинка с синдромом Туретта

Билли Айлиш, сенсационная поп-звезда, казалось бы, ворвалась на музыкальную сцену из ниоткуда, но ее влияние было неоспоримым. UAportal предлагает пять фактов об удивительной Билли Айлиш.

Заглянуть в ее мир: собственный документальный фильм

В феврале 2021 года Билли представила свой первый официальный документальный фильм "Billie Eilish: The World's a Little Blurry". Документальная лента рассказывает о путешествии Билли, когда она работала над своим признанным критиками альбомом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" и взлетела к мировой славе.

Неожиданное второе имя

Хотя мы с любовью называем ее Билли Айлиш, полное имя певицы на самом деле Билли Айлиш Пайрат Бэйрд О'Коннелл. Удивительно, но именно ее старший брат предложил добавить "Пайрат", потому что это было его любимым прозвищем для нее.

Натуральный цвет волос Билли

Хотя Билли известна своими культовыми зелеными волосами и другими яркими оттенками, которые она демонстрировала в течение многих лет, естественный цвет волос действительно белокурый, о чем свидетельствуют некоторые из старых фотографий звезды.

Музыкальное путешествие с юных лет

Пристрастие Билли к музыке началось еще в раннем возрасте. Она рассказала Vogue, что была участницей детского хора Лос-Анджелеса, сыгравшего ключевую роль в оттачивании певческих навыков. Билли Айлиш считает, что время, проведенное в хоре, научило ее правильной технике и предотвратило вред для голоса.

Принятие синдрома Туретта

Когда музыка Билли получила широкое признание, поклонники начали создавать видеосборники, освещавшие, по их мнению, ее физические нарушения, связанные с синдромом Туретта.

Синдром Туретта – это неврологическое расстройство, характеризующееся непроизвольными движениями и вокализацией, известными как подергивание. Девушка отреагировала на эти видео, откровенно рассказав о своем опыте борьбы с разладом в своих историях в Instagram и во время выступления на шоу Эллен.

