Місто України, яке готують до включення у список Світової спадщини ЮНЕСКО. Відкрийте Чернігів з середини

Всі знають його "ім’я" та більшість не знають, якою цікавою може стати поїздка до Чернігова. Навіть у воєнні часи, коли місто живе серед тривог, відновлення після ударів російських загарбників та допомоги нашим воїнам, кожному гостю та туристу тут раді.

Чернігів називають "одвічним конкурентом Києва", бо місто має глибину та вагому історію, розвивається швидко та сучасно, зберігає красу та пам’ятки для нащадків.

В цьому році місто святкує 80 років з дня свого народження. Та центральна частина має 1116 річну історію. Якщо ви ніколи не були в Чернігові, саме час. Осінь чудова пора, яка наділяє гарне місто шармом та романтикою.

З чого почати відкриття Чернігова

Перед тим як розпочати мандрівку до глибин історії та паркових локацій, зазирніть на вулицю Мира, в центральній частині міста. Цей променад подарує ароматну філіжанку кави, смачний перекус та знайомство з традиційною кухнею регіону. Скуштуйте плацинди, книші, вергуни, щоб атмосфера міста наповнила вас зсередини та втамувала голод перед насиченою прогулянкою.

В центрі міста можна не тільки смачно поїсти, але й насолодитися різноманітними стилями архітектури:

обласна Філармонія (архітектура неоруського стилю);

Дворянський земельний банк (стиль північного модерну). До сумних подій війни в будівлі працювала бібліотека, яка тепер чекає на своє відновлення;

будівля пожежного товариства з 20 метровою вежею (чернігівська неоготика);

народна школа (український модерн). Сьогодні офісний центр і поліклініка.

Після насолоди архітектурою міста можна переходити до історії та краси.

Красна площа

Найкрасивіший район міста. Тут можна вгамувати свої естетичні забаганки та помилуватися скверами з ландшафтною природою. Архітектурні прикраси міста тут також не рідкість, а вечірні прогулянки додають ще й підсвіченої загадкової атмосфери.

Чернігівський вал

Чудова оглядова локація, яка дозволяє охопити панораму міста, а також познайомить зі Спаським собором, мурованою Іллінською церквою, Чернігівським колегіумом та музеями.

12 чавунних гармат розташовані на валу. Така оборонна система колись була встановлена, за переказами, як подарунок Петра I чернігівським козакам. Колись на цьому місці була фортеця Дитинець, яку збудували для захисту міста.

Вид на Десну в цій частині міста особливо прекрасний.

Міський сад

Це місце для пейзажних прогулянок та виходу до пляжу "Золотий берег". Купатися тут останні два роки заборонено, але можна влаштувати чудовий пікнік. В теплі дні в парку працюють атракціони, американські гірки та літній театр просто неба.

Чудова локація для відпочинку та прогулянки всією сім’єю.

Болдині гори

Слава цієї місцевості давно вже вийшла за межі країни. Курганний некрополь в Чернігові має площу в 1,2 гектара та зберігає артефакти про які не тільки цікаво дізнатися, але й побачити власними очима. Найбільш відомими серед давньоруських могильників "Безіменний" та "Гульбище". Звісно, щоб якомога цікаво провести тут час краще взяти екскурсовода, який допоможе зрозуміти цінність цього місця в історії.

Дзвіниця Троїцького монастиря

Разом з чудовою архітектурою, датованою 1771 – 1775 роками тут можна насолодитися місто з висоти майже 60 метрів. Дзвіниця налічує п’ять ярусів та є першою висотною будівлею в Чернігові.

Світломузичний фонтан

Вечірній час якомога більше підходить для відвідування цього місця. Переливи кольорів та підсвічена стилістична архітектура споруди збирає туристів на вечірні шоу. Ламані форми переливаються у краплях різнобарвної води, а чаша з каменю грає сценою для бурхливих гейзерів

Пішохідний міст

Незламність та нескореність покладена в частково відновлену споруду, яка знову радує своїх гостей та дарує красу. Ніяка російська агресія неспроможна подолати символ одвічної любові, яка скріплена замками закоханих по обидва боки мосту.

Запам’ятайте ці факти про Чернігів

Перша згадка про Чернігів датується 907 роком ("трактат князя Олега з греками").

В 9 столітті осередок племені сіверян входить до складу Київської Русі та стає найбагатшим та значущим містом, на одній сходинці з Києвом і Новогродом.