5 факторів, що підвищують ризик раку нирки

"Кривава сеча", занепад сил, анемія та різке схуднення - поширені симптоми смертельно небезпечного захворювання нирково-клітинної карциноми.85% випадків раку нирок відноситься саме до цього захворювання. Нирково-клітинний рак вважається смертоносним урологічним типом онко в США.

76% пацієнтів із діагнозом НКР живуть приблизно 5 років, у пацієнтів на пізніх стадіях захворювання рівень виживання знижується до 12%. Дослідники виділили 5 факторів ризику нирково-клітинного раку, які мають врахувати клініцисти для надання первинної допомоги.

За останні десятиліття захворюваність на рак нирок збільшилася більш ніж удвічі

На рак нирок припадає 2,2% діагнозів раку у світі та 1,8% смертей, і за прогнозами вчених, ці цифри лише зростатимуть. За оцінками Американського онкологічного товариства, 2023 року в США буде діагностовано понад 81 000 нових випадків раку нирок, що на 5 000 перевищує показники 2021 року.

За останні півстоліття рак нирок був одним із найбільш швидко зростаючих онкологічних захворювань у Сполучених Штатах Америки. Його захворюваність виросла більш ніж удвічі з 7,1 випадків на 100 000 населення 1975 року до 16,5 випадків на 100 000 населення 2019 року.

Вчені припускають, що використання поперечної візуалізації, яка дозволяє виявляти ракові захворювання, сприяли зростанню діагнозів НКР.

Американські індіанці та корінні жителі Аляски найбільше страждають на НКР

За спостереженнями дослідників, ризик розвитку нирково-клітинного раку залежить від раси та етнічної приналежності. За п'ятирічний період з 2015 р. по 2020 р. у американців азіатського походження та жителів островів Тихого океану було діагностовано 8,1 випадків на 100 000 населення, а серед американських індіанців та корінних жителів Аляски – 31 випадків. Рівень захворюваності серед латиноамериканців та білих людей становить 17,5 та у темношкірих 19,1 випадків на 100 000 населення.

Було виявлено, що латиноамериканці та корінні американці з нирково-клітинним раком мають різні характеристики захворювання у порівнянні з американцями європейського походження. У них вища частка раку нирок, а захворювання діагностується у молодшому віці.

Існують також відмінності в 5-річній смертності від раку нирок між расами та етнічними групами:

загальний рівень смертності становить 3,5 на 100 000 населення та варіюється від 1,6 у пацієнтів азіатського походження та жителів островів Тихого океану до 6,5 на 100 000 населення серед американських індіанців та корінних жителів Аляски.

латиноамериканці, темношкірі та білі пацієнти становлять середні показники з рівнем смертності 3,3 на 100 000 населення, 3,4 та 3,6 відповідно.

У темношкірих пацієнтів показники виживання нижчі, ніж у пацієнтів європейського походження. Незважаючи на це, 5-річне виживання при нирково-клітинному раку в обох групах однакове: 76% у білих пацієнтів та 77% у темношкірих пацієнтів станом на 2019 рік. Подібність загальних показників виживання можна пояснити вищим співвідношенням випадків папілярного та хромофобного нирково-клітинного раку у темношкірих пацієнтів порівняно з білими. Дані форми захворювання мають більш сприятливий прогноз проти інших типів ПКР.

Найчастіше від ПКР страждають чоловіки віком 60 років.

Хоч рак нирок вражає всіх людей, незалежно від статі, чоловіки зрілого віку хворіють набагато частіше. Загальна захворюваність на рак нирок з 2015 по 2020 рік у чоловіків була майже вдвічі вищою, ніж у жінок: 23,5 випадків проти 12,0 випадків на 100 000 населення.

У США середній вік діагностування ПКР становить 64 року, хоча більшості пацієнтів захворювання діагностують віком від 65 до 74 років.

Ймовірність діагнозу раку нирок збільшується із віком. У чоловіків віком від 49 років вона становить 0,3%, у віці 50-59 років - 0,7%, у 60-69 років 1,4%. Ризик появи раку нирок у жінок також збільшується з віком: у віці 49 років ймовірність захворювання становить 0,2%, у 50-59 років – 0,3% та 0,8% у віці 60-69 років.

Загалом у чоловіків ймовірність розвитку нирково-клітинного раку протягом життя становить 2,3%, тоді як ймовірність для жінок удвічі нижча – 1,3%.

Куріння навіть кількох сигарет на день суттєво збільшує ризик раку нирок

Найбільш значущим фактором ризику ПКР є куріння тютюну. Систематичний огляд вчених показав: порівняно з тими, хто ніколи не курив, відносний ризик раку нирок серед курців становить 1,39, а серед колишніх курців - 1,20. Інтенсивність куріння збільшує цей ризик: для тих, хто викурював 5 сигарет на день, ризик становив 1,18 і 1,72 для тих, хто курить 30 сигарет на день. Ризик раку нирок лінійно збільшувався з тривалістю куріння: відносний ризик становив 1,70 після 25 років куріння.

Ожиріння - ще один фактор ризику ПКР. Згідно мета-аналізу, ризик раку нирок був підвищений у пацієнтів з індексом маси тіла ІМТ більше 30, порівняно з чоловіками з ІМТ від 18-25.

Додаткові 5 кг маси тіла можуть збільшити ризик ПКР на 25% у чоловіків та 35% у жінок. З іншого боку, дослідження японських вчених продемонструвало: низький ІМТ, менший 21 у азіатських чоловіків може також збільшити ризик раку нирок.

Гіпертонія також пов'язана із підвищеним ризиком раку нирки. Мета-аналіз показав: кожне підвищення артеріального тиску систоли на 10 мм рт. ст. збільшує ризик НКР на 5%, а збільшення діастолічного АТ – на 7%.

Коморбідна деменція може збільшити смертність пацієнтів із НКР

На прогноз нирково-клітинного раку можуть впливати супутні захворювання. Дослідження датських вчених показало: у пацієнтів з НКР з індексом коморбідності Чарлсона 1-2 показники смертності були вищими, ніж у пацієнтів без супутніх захворювань.

Супутні захворювання, які найбільше вплинули на смертність пацієнтів з НКР, були хвороби печінки різного ступеня тяжкості та деменція.

Серцева недостатність, захворювання периферичних судин та судин головного мозку, хронічні захворювання легень і нирок, а також діабет і лімфома також підвищували смертність. За даними американських вчених, у пацієнтів старше 65 років з НКР, найвищі ризики смертності спостерігалися у тих, у кого була серцева недостатність та хронічна хвороба нирок. Захворювання периферичних судин, хронічна обструктивна хвороба легень, діабет та цереброваскулярні захворювання також знижували загальне виживання пацієнтів із цим діагнозом.

Як бачимо, фактори ризику нирково-клітинного раку включають етнічну й расову приналежність, куріння, ожиріння, гіпертонію, деменцію та інші хронічні захворювання. При цьому середній вік постановки діагнозу становить 64 роки, у чоловіків діагностують у два рази частіше, ніж у жінок. Як і будь-який тип раку, ефективність лікування НКР безпосередньо пов'язана з діагностуванням захворювання на ранніх стадіях, комплексною терапією та більш здоровим способом життя.