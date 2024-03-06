Бутильована вода містить рекордну кількість нанопластику, що може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, - стурбовані американські дослідники. За даними кількох нових досліджень, вміст нано- та мікропластику в такій воді в 10-100 разів більший, ніж вважалося раніше.

Тисячі частинок штучного матеріалу разом із водою вільно проникають у наш організм, забруднюючи клітини синтетичними та хімічними речовинами. Що відбувається з організмом, коли в нього потрапляє така кількість пластику та чому варто відмовитися від води та їжі у пластикових ємностях?

Невидима загроза пластикових пляшок

За даними експертів, 1 л води із пластикової пляшки містить близько 240 тис. мікрочастинок пластику семи видів, 90% з яких – нанопластики, решта – мікропластики. Через крихітні розміри ці токсичні, канцерогенні речовини потрапляють через кровотік в організм, підвищуючи ризик небезпечних захворювань ШКТ та кишківника.

Підсумовуючи дані нового дослідження, присвяченого проблемі пластикових ємностей, автори дійшли висновку, що вживати воду із нержавіючих ємностей актуально, як ніколи. Це стосується також напоїв та продуктів харчування, запакованих у пластик.

"Люди не думають, що пластику властивий процес відлущування. Однак, як люди постійно скидають клітини шкіри, так і пластик відлущує дрібні шматочки", - зазначає директорка з розвитку державного університету Penn State Behrend Шеррі С. Мейсон

Вода у пляшках містить мільйони наночастинок різних видів пластику

За даними американських дослідників кафедри хімії Державного університету Нью-Йорка, 93% бутильованої води 11 брендів, яка продається у 9 країнах світу, містить мікро- та нанопластик.У кожному літрі зіпсованої води в середньому міститься 10 пластикових частинок завширшки людської волосини та 300 більш менших частинок. Однак у момент дослідження в експертів не було можливості побачити та проаналізувати дрібніші частинки пластику.

Вчені Колумбійського університету представили нову технологію, яка допомагає визначити кількість наночастинок у бутильованій воді. У результаті замість 300 частинок, дослідники виявили від 110 000 до 370 000 наночастинок пластику в трьох найпопулярніших марках води США.

"Найновіша технологія показала: у воді мільйони наночастинок, які є неорганічними, органічними та іншими пластиковими частинками. При цьому деякі з них не входять до реєстру семи основних типів пластику", - зазначає автор дослідження, доцент, хімік-еколог Бейжан Ян.

Як зазначила екологиня та директорка із досліджень Healthy Babies, Bright Futures Джейн Хуліхан, інноваційні методи відкривають двері подальших досліджень, допомагаючи усвідомити потенційні ризики для здоров'я людини:

"В особливій зоні ризику – немовлята та маленькі діти. Оскільки їх тіло та мозок тільки розвиваються, вони найбільш уразливі до агресивного впливу токсичних речовин", - стурбована Хуліхан.

Чим небезпечний нанопластик?

Як стверджують експерти, найнебезпечніші для здоров'я – нанопластики. Вони можуть легко проникати в окремі клітини й тканини органів, порушувати природні клітинні процеси, накопичувати хімічні речовини, які провокують збої ендокринної системи.

При виготовленні пластику застосовуються такі токсичні для нашого організму речовини як: бісфенол, фталат, антипірени, важкі метали.

Оскільки температура нашого тіла більша зовнішнього середовища, ці хімічні частинки можуть мігрувати та осідати в організмі, проникати у печінку, нирки, мозок та навіть через плаценту в плід. Мікро- та нанопластики були виявлені в плаценті людини, крові та легенях.

"Крім хімічних речовин і токсичних металів є ще одна відносно невивчена область – чи шкодить організму сам пластиковий полімер?", – зазначає співавторка дослідження, доцентка кафедри фармакології, медицини та токсикології Фібі Степлтон.

Який пластик ми ковтаємо разом із водою?

Новий метод вивчення наночастинок полягає у застосуванні спеціального лазера, який дозволяє аналізувати хімічний склад клітин за рахунок вимірювання їх вібрації. В оновленій версії мікроскопа застосовується лазер, який посилює сигнал, допомагаючи побачити раніше невидимі наночастки близько 7 типів пластику.

"Це перше дослідження у світі, в якому мікроскопія застосовується для дослідження нанопластику", - говорить старший співавтор, професор хімії Колумбійського університету в Нью-Йорку Вей Мін.

У пляшці з водою міститься багато різних типів пластику, розмір яких може досягати до крихітних 200 нанометрів. Дослідження показали, що, наприклад, частки пластику ПЕТ легко розколоти. Для цього достатньо кілька разів закрутити та відкрутити пляшку, роздавити її або нагріти.

Дослідження найближчого майбутнього

У якій воді більше нанопластику та хімічних частинок: у бутильованій чи водопровідній? Деякі дослідження показують менший рівень мікропластику у водопровідній воді. "Якщо врахувати першоджерело водопровідної води, то можна говорити про меншу кількість нанопластику в ній", - говорить еколог-хімік Ян.

Експерти поки достеменно не розуміють, що саме відбувається з нашим організмом, коли пластикові полімери та хімічні речовини, які руйнують ендокринну систему, потрапляють у клітини.

"Ми знаємо, що мікрочастинки потрапляють в організм, і ще більший відсоток наночастинок - у клітини. Та ми не знаємо, куди саме у клітці вони потрапляють і які процеси там відбуваються", – зазначає Степлтон. Нова технологія, яка якнайкраще підходить для аналізу зразків тканин людини, дасть відповіді на ці запитання, - додає експерт.

Поки дослідники вивчають вплив нанопластику на організм людини, в наших силах усвідомлено зменшити кількість мікро- та нанопластику, відмовляючись від їжі та напоїв у пластиковій упаковці. Судячи з даних нових досліджень, шкода від хімічних компонентів пластикових пляшок очевидна.