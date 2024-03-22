Нові ліки від ВІЛ ефективніші за таблетки

Нині завдяки спеціальному противірусному лікуванню, прогресування ВІЛ можна зупинити на будь-якій стадії. Однак у сучасній терапії віруса імунодефіциту людини настають зміни.

За даними клінічних випробувань ін'єкційного препарату проти ВІЛ Кабенува від GSK, ін'єкції тривалої дії ефективніші за таблетки для щоденного прийому. Експерти рекомендують препарат пацієнтам, які мають проблеми з пригніченням вірусу через порушення графіка лікування.

Кабенува ефективніше пригнічує ВІЛ

Клінічне дослідження нового ін'єкційного препарату Кабенува проводилось у 31 медустановах США. У третій фазі випробування експерти порівняли лікарський засіб із щоденним прийомом таблеток від ВІЛ. У дослідженні брали участь пацієнти, які стикалися з проблемами дотримання режиму лікування та пригніченням вірусу.

За даними проміжного аналізу, Кабенува продемонстрував чудову ефективність у пригніченні вірусного навантаження порівняно із щоденною пероральною терапією. При цьому експерти зазначають, що ін'єкція тривалої дії краще пригнічує вірус та пом'якшує прогрес хвороби.

"Кабенува - чудовий варіант терапії для пацієнтів, яким важко приймати таблетки щодня. Останні результати показали, що ін'єкції цієї групи пацієнтів діють краще, ніж пероральні препарати", - відзначила керівниця відділу досліджень та розробок ViiV Healthcare GSK Кімберлі Сміт.

Ін'єкції не потребують суворого режиму лікування

На думку експертів GSK, багатьом пацієнтам, які живуть із ВІЛ, важко тримати вірус під контролем через відсутність послідовного дотримання режиму лікування. Ін'єкції Кабенува вводяться двома уколами кожні чотири тижні, що не передбачає суворого режиму лікування, як за щоденної пероральної терапії.

Препарат, схвалений у США у 2021 році, може стати найкращою альтернативою щоденного прийому таблеток для багатьох пацієнтів, у яких порушений режим терапії.

"Проміжні дані, які вказують на перевагу терапії тривалої дії у людей, яким важко приймати щодня таблетки від ВІЛ, показали чудовий результат", - зазначає Сміт.

Високі продажі ліків від ВІЛ забезпечили британській фармацевтичній компанії GSK чудові показники продажів, річний обсяг яких становив понад 8 млрд. доларів. Компанія очікує, що близько 40% її бізнесу в галузі ВІЛ припадатиме на препарати тривалої дії.