Thinspo в соцмережах: чому це небезпечно?

Якщо ввести в Instagram слово "thinspo", можна натрапити на текст із пропозицією звернутися до соціальної служби за психологічною або медичною допомогою. Нещодавно хештег із цим словом використовувався для популяризації анорексії, надмірної худорлявості, відмови від традиційних звичок здорового харчування, а також булінгу людей з нормальною або зайвою вагою.

Напевно ви не раз стикалися з постами чи reels від багатьох блогерів та публічних людей про те, що вам "ні в якому разі не можна їсти молочку, цукор і глютен", щоб досягти ідеальної ваги, параметрів фігури і навіть здоров'я. При цьому часто ці "експерти" не мають жодного стосунку до офіційної медицини. Докторка психологічних наук, психологиня Сьюзен Альберс пояснила, що таке thinspo як соціальне явище, чому це небезпечно та як убезпечити себе і близьких.

Худорлявість як натхнення або що таке thinspo?

Слово "thinspo" - це скорочення від "thinspiration", яке поєднує 2 слова - "thin" і "натхнення". На думку лікарки Альберс термін відноситься до будь-яких ЗМІ, які заохочують нездоровий образ тіла або безладне харчування. Швидше за все, ви зустрінете thinspo найчастіше в соціальних мережах.

Небезпека цього явища в тому, що ви не можете усвідомлювати побачене: це може здаватися корисним і законним. Часто thinspo маскується під інформацію про здоров'я або поради щодо самодопомоги.

"Оскільки наше розуміння здорової їжі та дієт настільки спотворене культурою харчування, нам може бути важко зрозуміти, що нами маніпулюють. Це може абсолютно безневинно з'явитися у нашій стрічці та затягнути нас", - зазначає психолог.

Однак це може шокувати, коли ми бачимо фотографії людей, які перебувають на межі голодної смерті. Ми говоримо про інтернет-спільноти, які стверджують, що нервова анорексія - це "спосіб життя", а не серйозне захворювання, - додає Альберс.

Що я їм за день: естетика понад усе

Ви напевно читали пости чи бачили відео з естетично оформленими стравами за участю успішних, привабливих і, звичайно ж, худорлявих людей, іноді знаменитостей, які знайомлять глядачів зі своїм розпорядком дня та уподобаннями в їжі.

Та розпорядок дня має тенденцію бути нереалістичним, як і їжа. Їжа зазвичай або повністю домашня, або замовляється у модному ресторані. Інгредієнти, які використовуються в кожній страві, зазвичай екзотичні й дорогі, а розміри порцій надто малі, щоб співвідносити це зі здоровим харчуванням.

"Відео "що я їм за день" сприяють порівнянням. Вони також припускають, що вам слід їсти саме це. Всі мають різні потреби в харчуванні, тому таке повідомлення може бути небезпечним", - говорить лікарка Альберс.

"До" та "після": зважування й вимірювання параметрів тіла

Зважування та вимірювання параметрів тіла – це звичний пошук інформації про ваше тіло, це непогано. Однак це може стати нав'язливим, особливо для людей, які страждають будь-якою дисморфією тіла, - стверджує Альберс. Перевірка тіла в контенті thinspo часто включає відеоролики "до" та "після", а також монтажі для схуднення.

Також можна побачити, як люди розповідають про частини свого тіла, які їм не подобаються, публікують свої фотографії, які вони вважають невтішними, або діляться зображеннями того, що вважають ідеальним тілом. Такий контент сприяє об'єктивації та сорому тіла.

"Насправді все зводиться до порівняння себе або зі своїм ідеалізованим образом, або з іншими людьми", - пояснює психологиня. "Це порівняння може бути вкрай токсичним та спотворити ваше сприйняття себе".

Cheat day: чим небезпечні дні їжі без обмежень

У відеороликах із хештегом сheat day, що дослівно перекладається як день обману, ті, хто фанатично займається фітнесом та недоїдає, беруть так званий "вихідний", набираючи кілька тисяч калорій на день. Іноді вони заходять так далеко, що включають до свого ритуалу ранкове та вечірнє зважування, просто щоб дізнатися, скільки їжі вони з'їли.

Ці відеоролики пропагують худорлявість і м'язистість, помилково припускаючи, що якщо ви втратите достатньо ваги, ви зможете їсти нездорову кількість будь-якої їжі, яку захочете.

За словами лікарки Альберс, "зворотне thinspo" може бути таким же руйнівним, як і звичайне. Наприклад, коли люди з надмірною вагою або ожирінням їдять величезну кількість страв, які містять жир, цукор та сіль. Ціль подібних роликів - присоромити людей із зайвою вагою та викликати огиду у глядачів.

"Це також різновид популяризації худорлявості, оскільки надихає людей не їсти!", - зазначає психолог.

Контент "pro-ana" та "pro-mia": популяризація анорексії та булімії

Контент у соціальних мережах "pro-ana" і "pro-mia" - найнебезпечніший напрямок thinspo, який може призвести до смерті. "Pro-ana" означає "за анорексію", "pro-mia" - за булімію. Люди, створюють подібний контент, стверджуючи, що розлад харчової поведінки - це не проблема психічного здоров'я, а "спосіб життя".

Вони створюють спільноти людей, які вважають небезпечну для життя втрату ваги та недостатнє харчування ідеалом краси, заохочуючи один одного до схуднення.

Ці спільноти часто стають конкурентними: їх учасники порівнюють втрату ваги і закликають один одного дедалі більше обмежувати споживання їжі, приховуючи це від сім'ї та друзів.

Як впливає thinspo на психіку та здоров'я?

Чи допомагає контент, який популяризує худорлявість, фітнес та мінімальне споживання їжі стати більш здоровим та впевненим у собі? Лікарка Альберс говорить про протилежне:

"Thinspo зрештою не працює, оскільки в його основі лежить почуття сорому та поганого самопочуття. Згідно з психологічними дослідженнями, нас найбільше мотивує позитивне підкріплення та повідомлення, покликані дарувати нам відчуття радості та гарного самопочуття!", - зазначає психолог.

Коли нам соромно – ми закриваємось. Ще одна причина, через яку це неефективно: зрештою, йдеться не про здоров'я, - додає Альберс. "Що втрачається в контенті thinspo, - так це різноманітність тіл. У всіх нас різні тіла та здоров'я. Thinspo базується на дієтичній культурі та ідеї, що головне - бути худим", - стверджує психолог.

За словами експертки, худорлявість тісно пов'язана з поганим уявленням про своє тіло та нестачею впевненості в собі. Дослідження 2018 року показало, що виснаження посилює симптоми у пацієнтів, які страждають розладами харчової поведінки.

Хто найбільш вразливий?

"Люди по-різному сприймають токсичний контент", - стверджує Альберс. "Хто завгодно може постраждати. Ніхто не застрахований від цього. Однак деякі люди більш вразливі через свій образ тіла, травми чи психічні захворювання, тоді як інші більше схильні це фільтрувати", - зазначає психолог.

Нижче наведено лише деякі стани, які, за словами лікарки Альберс, можуть посилитись:

розлади харчової поведінки;

обсесивно-компульсивний розлад;

тривожні розлади;

депресія;

розлади особистості, особливо обсесивно-компульсивний розлад особистості;

посттравматичний стресовий розлад.

Якщо ви вже долаєте проблеми психічного здоров'я, це може спровокувати рецидиви саморуйнівної поведінки, такої як нав'язлива перевірка свого тіла та нездорове мислення.

Як не піддаватися маніпуляціям "тонкого" контенту у ЗМІ та соцмережах? Лікарка Альберс рекомендує припинити порівнювати себе з іншими, бажати людям добра, не підозрюючи загрозу з їх боку до себе. За словами експертки, важливо зосередитись на тому, що вам подобається в собі. Навіть якщо ви відповідаєте вузькому стандарту краси thinspo, ваша цінність не може обмежуватися лише зовнішністю. Любов до себе та почуття власної гідності - вороги "тонкого" контенту.