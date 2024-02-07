Топ-3 доведених переваг селери

Соку селери приписують стільки переваг, що він може очолити топ найкорисніших суперфудів: уповільнює старіння шкіри, нормалізує рівень цукру в крові й тиск, лікує артрит та невроз, корисний для серцево-судинної системи і нирок, сприяє схудненню.

На думку експертів, корисні властивості продукту надто перебільшені та не підтверджені клінічними дослідженнями. Тим не менш дослідники назвали науково обґрунтовані корисні переваги соку селери, не оминаючи й ризики для здоров’я.

Рекордсмен за вмістом нутрієнтів

Селера - це універсальна рослина, всі частини якої можна використовувати для приготування салатів, супів та відварів. Однак один із найпопулярніших та нібито найбільш корисних способів вживання продукту - це сік та смузі рослини або у поєднанні з іншими овочами та фруктами, або як самостійний напій.

За даними експертів, одна чашка соку селери містить приблизно 33 калорії. Хоча сік селери в основному складається з води, він також містить небагато білків, жирів, вуглеводів, клітковину та цукор. Сік селери – це справжній рекордсмен за вмістом антиоксидантів, вітамінів та мінералів.

Напій містить кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій, цинк, мідь, селен вітаміни А, В, C, К. Враховуючи такий багатий вітамінно-мінеральний склад, сік селери має корисні властивості для здоров'я, проте їх потрібно ще довести, - наголошують експерти.

"Дослідження конкретних переваг та результатів соку селери вкрай обмежені й вони, як правило, проводяться на тваринах", - зазначає дипломований лікар-дієтолог, представник Академії харчування та дієтології у США Монік Річард.

Однак дослідниця та її колеги відзначають корисні властивості соку селери з урахуванням клінічних даних та хімічного складу продукту.

Здорове травлення і користь для кишківника

Сік селери містить чимало клітковини: 1 чашка соку містить 3,78 г клітковини, при цьому добова рекомендована норма становить 14 г на 1000 ккал їжі. На думку експертів, це корисно для кишківника та здорового травлення.

"Приготування соку із селери механічно розщеплює нерозчинну клітковину, яка корисна для травлення, регулярності кишківника та очищення травного тракту. Клітковина також живить корисні бактерії у нашому кишечнику", - стверджує Річард.

Однак продукт буде корисним лише в тому випадку, якщо не проціджувати сік. "Непроціджений сік селери може дійсно допомогти здоров'ю та регулярності шлунково-кишкового тракту", - пояснює дієтолог, викладач на факультеті медичних досліджень в Американському університеті Еллісон Теппер.

Потужний антиоксидант із протизапальною дією

Селера містить ряд корисних антиоксидантних сполук, які нейтралізують вільні радикали в організмі. Завдяки цим речовинам, сік селери також може чинити протизапальну дію. Фітохімічні речовини – це природні антиоксиданти, які зменшують запалення та регулюють окисний стрес.

Регулює високий артеріальний тиск

За словами дієтолога Елісон Теппер, дослідження доводять, що селера допомагає регулювати високий кров'яний тиск. У дослідженні 2021 року, у якому брав участь 74-річний чоловік із гіпертонією, дослідники відзначили ефективність соку селери при високому тиску.

Чоловік щодня вживав сік селери протягом шести місяців, внаслідок чого йому вдалося нормалізувати свій тиск. Експерти зазначають, що концентрація натрію у складі соку селери сприяє регулюванню високого тиску. Однак результати одного дослідження не можна вважати остаточними.

Ще одне дослідження, присвячене екстракту насіння селери також показало ефективність рослини при гіпертонії. У дослідженні брали участь 52 людей із високим тиском, яким щодня давали чотири капсули екстракту насіння селери. Внаслідок цього у всіх учасників спостерігалося зниження кров'яного тиску.

Чим небезпечний сік селери?

Сік селери у помірних порціях безпечний і поживний для організму, проте є винятки. За словами Річарда, є люди, у яких може виникнути алергічна реакція на селеру. Рослина також небезпечна для вагітних та жінок, які годують груддю, оскільки стимулює матку.

Річард також не рекомендує сік селери людям із синдромом подразненого кишківника та чутливою травною системою.

Експерти зазначають, що сік селери може взаємодіяти із деякими ліками, такими як препарати для щитовидної залози, препарати, які розріджують кров, а також антикоагулянти, антидепресанти та нестероїдні протизапальні засоби.

Сік селери, як і будь-який інший натуральний сік, має безліч корисних властивостей, однак його у жодному разі не можна вважати чарівним засобом, - зазначають експерти. Ряд передбачуваних переваг овоча не підтверджено дослідженнями. До того ж, один продукт не може зробити раціон здоровим. Лише різноманітне та збалансоване харчування може забезпечити організм необхідними мікроелементами.