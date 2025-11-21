Армія рф атакувала Запоріжжя та Одесу: пошкоджені будинки, 5 загиблих та 10 поранених, серед них дитина (фото,відео)

У ніч проти 21 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю та Одесі. Унаслідок атак є загиблі та поранені, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Запоріжжя

Перші повідомлення про вибухи в одному з районів міста з’явилися о 22:21 — про це поінформував начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, зазначивши, що рятувальні служби вже працюють на місці.

За десять хвилин він опублікував відео з наслідками обстрілу, повідомивши про двох постраждалих. За його словами, удар пошкодив житлові будинки, магазин і ринок.

Згодом кількість загиблих почала зростати: станом на 23:08 було відомо вже про п’ятьох жертв. О 04:37 Федоров уточнив, що кількість травмованих збільшилася до восьми.

"Наразі відомо про щонайменше п’ять пошкоджених багатоповерхівок, зруйновані торговельні павільйони. На місці удару спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували", — додав він.

Одеса

Вранці 21 листопада начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про руйнування житлового будинку та кількох підприємств унаслідок удару по одному з районів міста.

За його словами, постраждали четверо людей: одному надали допомогу на місці, трьох із опіками та вибуховими травмами госпіталізували. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

ДСНС уточнила, що внаслідок ударів дронів виникли пожежі у житлових будинках, на станції техобслуговування з автомобілями та в адміністративній будівлі. Також пошкоджені приватні садиби та вантажівки.

"Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед яких двоє дітей. За попередніми даними, постраждали п’ятеро осіб, з них одна дитина", — зазначили рятувальники.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

