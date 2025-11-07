Чи справді до України прийде сувора зима: синоптик дала прогноз

Чи справді зима цього року буде найхолоднішою — поки що невідомо. За словами синоптиків, робити точні прогнози на кілька місяців уперед неможливо: достовірним вважається прогноз лише на найближчі п’ять днів, а на два-три тижні можна говорити лише про загальні тенденції.

Повідомлення в інтернеті про "найхолоднішу зиму за останнє десятиліття" не мають наукового підтвердження. Наразі немає жодних метеорологічних даних, які б свідчили про такий сценарій. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону.

Птуха пояснила, що поява перших снігів і невеликих морозів у листопаді — природне явище, адже це перехідний місяць між осінню та зимою. У цей час можливі різкі зміни погоди — від денних відлиг до нічних мінусів і короткочасних снігопадів, які швидко тануть.

За прогнозами, у середині листопада температура поступово знизиться, місцями можливий перший сніг, але стійкий сніговий покрив поки не утвориться. Перехід до справжньої зими очікується пізніше, хоча точні терміни наразі невідомі.

Синоптикиня також зауважила, що в інформаційному просторі часто поширюють перебільшені або тривожні повідомлення про погоду. Водночас навіть прохолодні періоди в листопаді не є чимось незвичайним для України.

Наразі температура в більшості регіонів залишається трохи вищою за середні багаторічні показники завдяки надходженню теплих повітряних мас із півдня. Це забезпечує відносно м’яку та комфортну погоду.

Однак уже найближчими днями через територію країни пройде атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі, переважно на півночі, в центрі та на півдні. До кінця тижня температура залишатиметься помірно теплою: уночі +1…+9°, удень +8…+13°, на півдні до +16°.

Наступного тижня очікується поступове зниження температури без різких перепадів. У нічний час у деяких областях можуть з’явитися перші слабкі заморозки.

