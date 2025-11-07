Действительно ли в Украину придет суровая зима: синоптик дала прогноз

Действительно, зима в этом году будет самой холодной — пока неизвестно. По словам синоптиков, делать точные прогнозы на несколько месяцев вперед невозможно: достоверным считается прогноз только на ближайшие пять дней, а на две-три недели можно говорить только об общих тенденциях.

Сообщения в интернете о "самой холодной зиме за последнее десятилетие" не имеют научного подтверждения. Пока нет никаких метеорологических данных, свидетельствующих о таком сценарии. Об этом рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона.

Птуха объяснила, что появление первых снегов и небольших морозов в ноябре — природное явление, ведь это переходный месяц между осенью и зимой. В настоящее время возможны резкие изменения погоды — от дневных оттепелей до ночных минусов и быстро тающих кратковременных снегопадов.

По прогнозам, в середине ноября температура постепенно снизится, местами возможен первый снег, но устойчивый покров снега пока не образуется. Переход к настоящей зиме ожидается позже, хотя точные сроки неизвестны.

Синоптики также отметила, что в информационном пространстве часто распространяют преувеличенные или тревожные сообщения о погоде. В то же время даже прохладные периоды в ноябре не являются чем-то необычным для Украины.

В настоящее время температура в большинстве регионов остается немного выше средних многолетних показателей благодаря поступлению теплых воздушных масс с юга. Это обеспечивает относительно мягкую и комфортную погоду.

Однако в ближайшие дни через территорию страны пройдет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди, преимущественно на севере, в центре и на юге. До конца недели температура будет оставаться умеренно теплой: ночью +1...+9°, днем +8...+13°, на юге до +16°.

На следующей неделе ожидается постепенное понижение температуры без резких перепадов. В ночные часы в некоторых областях могут появиться первые слабые заморозки.

