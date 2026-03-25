Дрони атакували Ленінградську область рф: палала пожежа у порту Усть-Луга (фото, відео)

У ніч проти 25 березня Ленінградська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників. В результаті чого на території порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко, а також інформували моніторингові Telegram-канали.

За його словами, сили протиповітряної оборони нібито знищили над областю 33 дрони. Водночас у порту Усть-Луга виникла пожежа, яку намагаються ліквідувати рятувальники.

Попередньо, за твердженням російської сторони, обійшлося без постраждалих. Через ситуацію тимчасово призупиняв роботу аеропорт Пулково у Санкт-Петербурзі.

Порт Усть-Луга є одним із найбільших у Росії на Балтійському морі та відіграє важливу роль у експорті нафтопродуктів. Він розташований приблизно за тисячу кілометрів від кордону з Україною і має стратегічне значення, оскільки забезпечує значні надходження до бюджету РФ.

