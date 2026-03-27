Дрони атакували Ленінградську область рф: лунали вибухи у районі портів Приморськ та Усть-Луга (фото, відео)

За інформацією російських Telegram-каналів, у ніч проти 27 березня безпілотники вже третю ніч поспіль атакували об’єкти в Ленінградська область. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони нібито збили близько 20 повітряних цілей.

Як повідомляє паблік Shot, місцеві жителі чули вибухи після першої години ночі у Виборзькому, Кіровському та Колпінському районах. На тлі атаки тимчасово припинив роботу аеропорт Пулково — там не здійснювали ні прийом, ні відправлення рейсів. Офіційної інформації про наслідки ударів на той момент не надходило.

Інші Telegram-канали оприлюднили відео нічної атаки, а ресурс Exilenova+ повідомив про вибухи в районах портів Приморськ і Усть-Луга — ключових об’єктів, через які здійснюється значна частина експорту російських нафтопродуктів.

Згодом російські медіа уточнили, що станом на ранок кількість скасованих і затриманих рейсів у "Пулково" перевищила 60. Після 5:00 обмеження на роботу аеропорту були зняті.

Водночас губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив, що протягом ночі над областю нібито знешкодили 36 безпілотників.

