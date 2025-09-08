Дрони рф атакували енергетичний обʼєкт на Київщині - Міненерго (відео)

У ніч проти 8 вересня Росія завдала масованого удару по об’єкту теплової генерації на Київщині. Метою атаки було ускладнити життя мирних громадян, позбавивши світла й тепла їхні домівки, лікарні, школи та дитсадки.

Про це повідомили у Міненерго. У відомстві підкреслили: генерація, електромережі та газова інфраструктура не мають жодного відношення до військових об’єктів, тож удар є свідомою атакою на критичну цивільну інфраструктуру.

За інформацією російської служби BBC News із посиланням на українські джерела, після обстрілу частина Київщини та окремі райони столиці залишилися без електрики. У Telegram-каналах повідомляли, що ціллю стала Трипільська ТЕС.

Наразі рятувальні служби та енергетики ліквідовують наслідки удару. Міністерство обіцяє інформувати про зміни в енергопостачанні додатково.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

