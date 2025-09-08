Дроны РФ атаковали энергетический объект в Киевской области - Минэнерго (видео)

В ночь на 8 сентября Россия нанесла массированный удар по объекту тепловой генерации в Киевской области. Целью атаки было усложнить жизнь мирных граждан, лишив света и тепла их дома, больницы, школы и детсады.

Об этом сообщили в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули: генерация, электросети и газовая инфраструктура не имеют никакого отношения к военным объектам, поэтому удар сознательно атакует критическую гражданскую инфраструктуру.

По информации российской службы BBC News со ссылкой на украинские источники, после обстрела часть Киевщины и отдельные районы столицы остались без электричества. В Telegram-каналах сообщалось, что целью стала Трипольская ТЭС.

В настоящее время спасательные службы и энергетики ликвидируют последствия удара. Министерство обещает информировать об изменениях в энергоснабжении дополнительно.

