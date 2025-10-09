Чи мають право на виїзд за кордон обмежено придатні з відстрочкою: відповідь юриста

Громадянин, який має статус "обмежено придатний" і відстрочку від мобілізації, може перетинати кордон України навіть під час дії воєнного стану. Водночас існує ризик, що на пункті пропуску його зупинять представники територіального центру комплектування (ТЦК) і направлять на медичну комісію, причому не обов’язково до найближчого центру.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". За його словами, виїзд за межі країни під час воєнного стану залишається обмеженим, однак якщо у системі "Резерв+" щодо особи немає позначки про розшук чи порушення, прикордонники повинні пропустити її.

Водночас юрист зазначив, що ситуація може ускладнитися у разі контакту з представниками ТЦК. Якщо прикордонники викличуть військових або людина потрапить на блокпост, її можуть направити на проходження військово-лікарської комісії — за місцем перебування на обліку.

При цьому, наголосив Дерій, громадянин із відстрочкою та статусом "обмежено придатний" не зобов’язаний самостійно проходити повторну ВЛК без відповідного направлення.

