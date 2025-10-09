Имеют ли право на выезд за границу ограниченно применимые с отсрочкой: ответ юриста

Гражданин, имеющий статус "ограниченно пригодный" и отсрочку от мобилизации, может пересекать границу Украины даже во время действия военного положения. В то же время, существует риск, что на пункте пропуска его остановят представители территориального центра комплектования (ТЦК) и направят на медицинскую комиссию, причем не обязательно в ближайший центр.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". По его словам, выезд за пределы страны во время военного положения остается ограниченным, однако если в системе "Резерв+" по отношению к лицу нет отметки о розыске или нарушении, пограничники должны пропустить его.

В то же время юрист отметил, что ситуация может осложниться при контакте с представителями ТЦК. Если пограничники вызовут военных или человек попадет на блокпост, его могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии по месту нахождения на учете.

При этом, подчеркнул Дерий, гражданин с отсрочкой и статусом "ограниченно пригоден" не обязан самостоятельно проходить повторную ВЛК без соответствующего направления.

