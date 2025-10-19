Як оформити житлову субсидію на зиму: подробиці

Українці, які опинилися у складних життєвих обставинах та мають проблеми з оплатою комунальних послуг, можуть оформити житлову субсидію. Процедуру максимально спростили, щоб зменшити кількість необхідних документів та заощадити час.

Як подати заяву на субсидію В Україні діє спрощена система оформлення субсидії: громадянам достатньо подати звернення, а заяву та декларацію сформують фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) на основі даних із офіційних реєстрів.

Подати заяву можна такими способами:

Через сайт е-послуг або мобільний застосунок ПФУ (розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу");

На порталі "Дія" у відповідному розділі;

Через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Безпосередньо в органах Пенсійного фонду;

Через уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад;

Листом через пошту Пенсійного фонду.

Перепризначення субсидії на опалювальний сезон У жовтні ПФУ розпочав автоматичний перерахунок субсидій на зиму. Більшість домогосподарств не потребують додаткових дій, однак деяким потрібно подати нову заяву.

Повторна подача необхідна, якщо:

змінився склад сім’ї або місце проживання;

є непогашені борги за ЖКГ або укладено договір про реструктуризацію;

додано чи змінено постачальників послуг;

оскаржено заборгованість у суді.

Читайте також: Якій категорії українців треба звернутись за перепризначенням субсидій

Заявку, подану до 30 листопада, врахують з початку опалювального сезону. Якщо звернення подано пізніше — субсидія нараховуватиметься з місяця подання документів.

Причини можливого зменшення або втрати виплат Частина допомоги може бути скорочена у разі:

несвоєчасного повідомлення ПФУ про зміни у сім’ї чи доходах;

збільшення доходів без інформування фонду;

виникнення заборгованості;

надання недостовірної інформації у декларації про доходи.

Раніше ми розповідали, які доходи враховують під час призначення субсидії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!