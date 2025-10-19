ukr
Як оформити житлову субсидію на зиму: подробиці

Ціхоцька Марія

Як оформити житлову субсидію на зиму: подробиці
Процедуру максимально спростили, щоб зменшити кількість необхідних документів та заощадити час

Українці, які опинилися у складних життєвих обставинах та мають проблеми з оплатою комунальних послуг, можуть оформити житлову субсидію. Процедуру максимально спростили, щоб зменшити кількість необхідних документів та заощадити час.

Як подати заяву на субсидію В Україні діє спрощена система оформлення субсидії: громадянам достатньо подати звернення, а заяву та декларацію сформують фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) на основі даних із офіційних реєстрів.

Подати заяву можна такими способами:

  • Через сайт е-послуг або мобільний застосунок ПФУ (розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу");
  • На порталі "Дія" у відповідному розділі;
  • Через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • Безпосередньо в органах Пенсійного фонду;
  • Через уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад;
  • Листом через пошту Пенсійного фонду.

Перепризначення субсидії на опалювальний сезон У жовтні ПФУ розпочав автоматичний перерахунок субсидій на зиму. Більшість домогосподарств не потребують додаткових дій, однак деяким потрібно подати нову заяву.

Повторна подача необхідна, якщо:

  • змінився склад сім’ї або місце проживання;
  • є непогашені борги за ЖКГ або укладено договір про реструктуризацію;
  • додано чи змінено постачальників послуг;
  • оскаржено заборгованість у суді.

Заявку, подану до 30 листопада, врахують з початку опалювального сезону. Якщо звернення подано пізніше — субсидія нараховуватиметься з місяця подання документів.

Причини можливого зменшення або втрати виплат Частина допомоги може бути скорочена у разі:

  • несвоєчасного повідомлення ПФУ про зміни у сім’ї чи доходах;
  • збільшення доходів без інформування фонду;
  • виникнення заборгованості;
  • надання недостовірної інформації у декларації про доходи.

