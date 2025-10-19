rus
Как оформить жилищную субсидию на зиму: подробности

Процедуру максимально упростили, чтобы уменьшить количество необходимых документов и сэкономить время

Украинцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и имеющие проблемы с оплатой коммунальных услуг, могут оформить жилищную субсидию. Процедуру максимально упростили, чтобы уменьшить количество необходимых документов и сэкономить время.

Как подать заявление на субсидию В Украине действует упрощенная система оформления субсидии: гражданам достаточно подать обращение, а заявление и декларацию сформируют специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на основе данных из официальных реестров.

Подать заявление можно следующими способами:

  • через сайт е-услуг или мобильное приложение ПФУ (раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу");
  • На портале "Действие" в соответствующем разделе;
  • через центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • Непосредственно в органах Пенсионного фонда;
  • Через уполномоченных лиц исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов;
  • Письмо по почте Пенсионного фонда.

Переназначение субсидии на отопительный сезон В октябре ПФУ приступил к автоматическому перерасчету субсидий на зиму. Большинство домохозяйств не нуждаются в дополнительных действиях, однако некоторым нужно подать новое заявление.

Повторная подача необходима, если:

  • изменился состав семьи или место жительства;
  • есть непогашенные долги по ЖКХ или заключен договор о реструктуризации;
  • добавлены или изменены поставщики услуг;
  • обжалована задолженность в суде.

Заявку, поданную до 30 ноября, учтут с начала отопительного сезона. Если обращение подано позже, субсидия будет начисляться с месяца подачи документов.

Причины возможного уменьшения или потери выплат Часть пособия может быть сокращена в случае:

  • несвоевременное уведомление ПФУ об изменениях в семье или доходах;
  • увеличение доходов без информирования фонда;
  • возникновение задолженности;
  • предоставление недостоверной информации в декларации о доходах.

Ранее мы рассказывали, какие доходы учитываются при назначении субсидии.

