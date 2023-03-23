Як підживлювати вишню весною, щоб отримати багатий врожай: поради садівникам

Весною, особливо на початку, важливо підживлювати вишню, щоб пізніше зібрати багатий урожай. Хоча найчастіше удобрення вишні проводять восени, якщо ви цього не зробили, не варто засмучуватися, бо відсутність осінніх добрив можна компенсувати весняними. Головне, обрати правильне добриво для вишні.

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Коли підживлювати вишню весною

Слід зазначити, що час підживлювання вишні у весняний період залежить від віку дерева. Якщо вишня була нещодавно посаджена, їй не потрібна додаткова підгодівля, оскільки під час посадки вона отримала всі необхідні речовини. Молоді деревця, які ще не плодоносять, краще підживлювати органічними добривами, такими як компост, гній або органічні суміші.

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Вишні, які вже плодоносять, краще підживлювати 3-4 рази на рік, а старі дерева (вік понад 7 років) – один раз на рік. Важливо пам'ятати, що під час вибору добрива необхідно звернути увагу на його склад та вибрати правильне для вишні. Варто підібрати правильне добриво відповідно до віку та стану дерева.

Як удобрювати вишні: вибір добрив

Удобрення вишень має включати органічні та мінеральні добрива. Органічні добрива, такі як гній, компост і тирса, допоможуть зробити ґрунт пухким та родючим. З мінеральних добрив, важливі елементи для вишень включають калій, азот, фосфор, мідь, залізо, марганець, бор і сірку. Ці елементи забезпечать дереву ріст, імунітет і хорошу урожайність.

Садівники також можуть використовувати аміачну селітру, сечовину, суперфосфат і калійну сіль для удобрення вишень. Для вибору мінеральних добрив можна звернути увагу на добрива з сіркою, магнієм та кальцієм, такі як азофоска, амофоска, нітроамофоска.

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Як підживити вишню весною, щоб отримати багатий врожай

Навесні, коли вишня готується до росту, її потрібно підживити. Ще до розпускання бруньок на дерево рекомендується нанести 3% розчин бордоської рідини, щоб захистити від грибкових захворювань. Ця рідина містить багато міді. Для приготування розчину потрібно змішати 300 г мідного купоросу та 300 г негашеного вапна з 10 літрами води.

Існує спосіб підживлення вишні до початку цвітіння, за допомогою сечовини або аміачної селітри. Якщо дерево є молодим (2-4 років), рекомендується оприскати його сечовиною у пропорції 30 г на 10 літрів води, або внести кореневу підживлення аміачною селітрою у кількості 15 г на 1 квадратний метр пристовбурного кола. У разі, якщо дерево вже старше 4-х років, необхідно зменшити кількість сечовини до 20 г на 10 літрів води при оприсканні, або збільшити кількість аміачної селітри до 20 г на 1 квадратний метр пристовбурного кола.

Щоб забезпечити правильне харчування коренів вишневого дерева, слід виконати наступні дії. Почніть з того, щоб розпушити навколишній ґрунт. Після цього рясно полийте пристовбурне коло водою. Кількість води, необхідна для поливу, залежить від віку дерева та може становити від трьох до шести відер. Далі, необхідно додати рідке добриво в ґрунт. Якщо використовуються сухі добрива, рівномірно розподіліть їх по поверхні ґрунту та розрівняйте граблями.

Чим удобрити вишню навесні під час цвітіння

Коли вишні починають квітнути, садівники радять робити кореневу підгодівлю дерев попелом та коров'яком. Щоб приготувати розчин змішайте 10 склянок попелу, 5 літрів коров'яку та 50 літрів води. Якщо вишня віком 4-7 років, на одне дерево слід витратити 1 відро розчину, для старших дерев потрібно вже 2-3 відра.

Також варто зазначити, що для росту та високої урожайності потрібен нейтральний ґрунт. Часто великий урожай не отримують саме через закислення. Якщо на вашій ділянці ґрунт кислий, його потрібно нейтралізувати: на 1 кв. метр ділянки слід розсипати приблизно 300 г вапна чи доломітового порошку.

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