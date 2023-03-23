Как подкармливать вишню весной, чтобы получить богатый урожай: советы садоводам

Весной, особенно в начале, важно подкармливать вишню, чтобы позже собрать обильный урожай. Хотя чаще всего удобрения вишни производят осенью, если вы этого не сделали, не стоит расстраиваться, потому что отсутствие осенних удобрений можно компенсировать весенними. Главное, выбрать правильное удобрение для вишни.

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Когда подкармливать вишню весной

Следует отметить, что время подкормки вишни в весенний период зависит от возраста дерева. Если вишня была недавно посажена, ей не нужна дополнительная подкормка, поскольку при посадке она получила все необходимые вещества. Молодые еще не плодоносящие деревца лучше подкармливать органическими удобрениями, такими как компост, навоз или органические смеси.

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Вишни, которые уже плодоносят, лучше подкармливать 3-4 раза в год, а старые деревья (возраст более 7 лет) – один раз в год. Важно помнить, что при выборе удобрения необходимо обратить внимание на его состав и выбрать правильное для вишни. Следует подобрать правильное удобрение в соответствии с возрастом и состоянием дерева.

Как удобрять вишни: выбор удобрений

Удобрение вишен должно включать органические и минеральные удобрения. Органические удобрения, такие как навоз, компост и опилки, помогут сделать почву рыхлой и плодородной. С минеральных удобрений, важные элементы для вишен включают калий, азот, фосфор, медь, железо, марганец, бор и серу. Эти элементы обеспечат дереву рост, иммунитет и хорошую урожайность.

Садоводы также могут использовать аммиачную селитру, мочевину, суперфосфат и калийную соль для удобрения вишен. Для выбора минеральных удобрений можно обратить внимание на удобрения с серой, магнием и кальцием, такие как азофоска, аммофоска, нитроаммофоска.

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Как подкормить вишню весной, чтобы получить богатый урожай

Весной, когда вишня готовится к росту, ее нужно подкормить. Еще до распускания почек на дерево рекомендуется нанести 3%-ный раствор бордоской жидкости, чтобы защитить от грибковых заболеваний. Эта жидкость содержит много меди. Для приготовления раствора нужно смешать 300 г медного купороса и 300 г негашеной извести с 10 литрами воды.

Существует способ подкормки вишни до начала цветения с помощью мочевины или аммиачной селитры. Если дерево молодое (2-4 лет), рекомендуется опрыскать его мочевиной в пропорции 30 г на 10 литров воды, или внести корневую подкормку аммиачной селитрой в количестве 15 г на 1 квадратный метр приствольного круга. В случае, если дерево уже старше 4-х лет, необходимо уменьшить количество мочевины до 20 г на 10 литров воды при опрыскивании или увеличить количество аммиачной селитры до 20 г на 1 квадратный метр приствольного круга.

Чтобы обеспечить правильное питание корней вишневого дерева, следует выполнить следующие действия. Начните с того, чтобы разрыхлить окружающую почву. После этого обильно полейте приствольный круг водой. Количество воды, необходимое для полива, зависит от возраста дерева и может составлять от трех до шести ведер. Далее необходимо добавить жидкое удобрение в почву. Если используются сухие удобрения, распределите их равномерно по поверхности почвы и сократите граблями.

Чем удобрить вишню весной во время цветения

Когда вишни начинают цвести, садоводы советуют делать корневую подкормку деревьев пеплом и коровяком. Чтобы приготовить раствор, смешайте 10 стаканов пепла, 5 литров коровяка и 50 литров воды. Если вишня в возрасте 4-7 лет, на одно дерево следует потратить 1 ведро раствора, для старших деревьев нужно уже 2-3 ведра.

Также следует отметить, что для роста и высокой урожайности требуется нейтральная почва. Зачастую большой урожай не получают именно из-за повешенной кислотности. Если на вашем участке почва кислая, ее нужно нейтрализовать: на 1 кв. метр участка следует рассыпать примерно 300 г извести или доломитового порошка.

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