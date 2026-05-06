Які моделі кросоверів найпопулярніші в Україні

У квітні 2026 року українці придбали приблизно 6,2 тисячі нових легкових автомобілів. Лідером продажів знову став компактний кросовер Renault Duster, який уже тривалий час утримує позиції одного з найпопулярніших авто на ринку.

Таку статистику оприлюднив УкрАвтопром. Модель приваблює покупців відносно доступною ціною (близько 930 тис. грн), практичністю та універсальністю. Серед її ключових переваг — простота в обслуговуванні, високий кліренс і хороша ліквідність на вторинному ринку.

Друге місце посів Toyota RAV4. Цей автомобіль цінують за економічність, особливо у гібридних версіях. Загалом бренд Toyota традиційно асоціюється з надійністю, що пояснює його стабільну популярність серед українців.

Трійку лідерів замикає Hyundai Tucson — модель, яку обирають за збалансоване співвідношення ціни та якості, а також за комфорт, надійність і сучасний дизайн.

Найпопулярніші авто квітня:

Renault Duster — 579 авто

Toyota RAV4 — 357

Hyundai Tucson — 211

BMW 3 Series — 161

Škoda Kodiaq — 144

Mazda CX-5 — 130

Škoda Karoq — 126

Toyota Yaris Cross — 122

Volkswagen Tiguan — 121

Volkswagen Touareg — 117

Серед брендів перші позиції традиційно утримують Toyota, Renault і Škoda. Водночас помітне зростання демонструє китайський виробник BYD, який увійшов до четвірки лідерів.

Крім того, у першому кварталі 2026 року українці активно купували вживані авто з-за кордону — автопарк поповнився більш ніж 50 тисячами таких машин. Найбільшим попитом користувалися кросовери, серед яких лідирував Volkswagen Tiguan, випередивши Audi Q5 та Nissan Rogue.

