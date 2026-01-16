Яку пенсію отримуватимуть люди з інвалідністю з дитинства у 2026 році

В Україні державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначається виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 грн.

Розмір допомоги у 2026 році

Особи з інвалідністю з дитинства І групи — 2 595 грн (100% прожиткового мінімуму).

— (100% прожиткового мінімуму). Особи з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 2 076 грн (80% прожиткового мінімуму).

— (80% прожиткового мінімуму). Особи з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 1 557 грн (60% прожиткового мінімуму).

— (60% прожиткового мінімуму). Діти з інвалідністю віком до 18 років — 1 816,5 грн (70% прожиткового мінімуму).

Надбавки на догляд

До основної суми допомоги призначається надбавка на догляд, розмір якої залежить від групи інвалідності та підгрупи (А або Б).

Для дорослих осіб з інвалідністю з дитинства (з 1 січня 2026 року):

Догляд за особою І групи підгрупи А — 5 190 грн (200% прожиткового мінімуму).

(200% прожиткового мінімуму). Догляд за особою І групи підгрупи Б — 2 595 грн (100% прожиткового мінімуму).

(100% прожиткового мінімуму). Догляд за одинокою особою ІІ або ІІІ групи, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду — 1 946,25 грн (75% прожиткового мінімуму).

Для дітей з інвалідністю:

Догляд за дитиною з інвалідністю до 6 років підгрупи А — 5 634 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).

(200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку). Догляд за дитиною з інвалідністю від 6 до 18 років підгрупи А — 7 024 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).

Якщо основна допомога разом із надбавкою на догляд не досягає гарантованого розміру для дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, держава здійснює щомісячну доплату до відповідного рівня.

Хто має право на надбавку на догляд

Надбавка призначається таким особам:

батькам, одиноким матерям, опікунам, піклувальникам або усиновителям, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років (незалежно від факту роботи, навчання чи служби);

одному з батьків, опікуну, піклувальнику або усиновителю, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми), не проходять службу та не займають виборну посаду, але фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років;

одному з батьків, опікуну, піклувальнику або усиновителю, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці без збереження заробітної плати — за умови, що дитина потребує постійного домашнього догляду (підтверджено висновком ЛКК) і цей догляд фактично здійснюється.

Для осіб з інвалідністю з дитинства І групи надбавка призначається незалежно від інших обставин.

