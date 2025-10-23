Хто має право на пенсію за вислугу років і який її розмір

Після досягнення певного трудового стажу українці можуть піти на заслужений відпочинок і отримувати пенсію. Для окремих професій передбачена спеціальна пенсія за вислугу років, яка нараховується тим, чия робота з часом призводить до втрати професійної придатності.

Пенсія за вислугу років відрізняється від звичайної пенсії за віком. Вона призначається працівникам окремих сфер за наявності спеціального стажу, тривалість якого залежить від професії. Про це пише Уніан.

Такі виплати починають нараховувати лише після звільнення з роботи, яка дала право на цю пенсію, але людині дозволено працювати в інших сферах. Звичайна пенсія, своєю чергою, виплачується всім громадянам після досягнення відповідного віку — від 60 до 65 років, за умови наявності від 15 до 32 років стажу. Якщо ж необхідного стажу немає, держава надає соціальну пенсію.

Право на пенсію за вислугу років мають і медичні працівники — лікарі, медсестри, фармацевти та провізори. Для цього їм необхідно мати щонайменше 30 років стажу. Подвійно зараховується робота до 2004 року у протичумних, лепрозорних, інфекційних та психіатричних установах, а також у патолого-анатомічних чи реанімаційних відділеннях. Розмір пенсії обчислюється з урахуванням середнього доходу за два послідовні місяці та коефіцієнта стажу. Після звільнення з медичної посади фахівці можуть продовжити працювати в інших ролях — наприклад, у реєстратурі чи на технічних посадах — і водночас отримувати і зарплату, і пенсію.

Окрема категорія — військовослужбовці. Вони можуть виходити на пенсію після 25 років служби, отримуючи 50% від суми грошового забезпечення. Якщо відставка пов’язана зі станом здоров’я або віком, виплати зростають до 55%. Надбавка за вислугу років може збільшити пенсію до 70% від попереднього грошового забезпечення. У середньому військові пенсіонери отримують 8–9 тисяч гривень, а офіцери вищих звань — від 14 до 18 тисяч гривень. Граничний вік виходу на пенсію становить 60 років для офіцерів до полковника включно і 65 — для генералів та вищого командного складу.

