Кто имеет право на пенсию за выслугу лет и каков ее размер

По достижении определенного трудового стажа украинцы могут пойти на заслуженный отдых и получать пенсию. Для отдельных профессий предусмотрена специальная пенсия за выслугу лет, начисляемую тем, чья работа со временем приводит к потере профессиональной пригодности.

Пенсия за выслугу лет отличается от обычной пенсии по возрасту. Она назначается работникам отдельных сфер при наличии специального стажа, продолжительность которого зависит от профессии. Об этом пишет Униан.

Такие выплаты начинают начислять только после увольнения с работы, давшей право на эту пенсию, но человеку разрешено работать в других областях. Обычная пенсия, в свою очередь, выплачивается всем гражданам по достижении соответствующего возраста — от 60 до 65 лет, при наличии от 15 до 32 лет стажа. Если же нужного стажа нет, правительство предоставляет социальную пенсию.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Право на пенсию за выслугу лет имеют и медицинские работники – врачи, медсестры, фармацевты и провизоры. Для этого им необходимо иметь не менее 30 лет стажа. Двойно засчитывается работа до 2004 года в противочумных, лепрозорных, инфекционных и психиатрических учреждениях, а также в патологоанатомических или реанимационных отделениях. Размер пенсии исчисляется с учетом среднего дохода за два последовательных месяца и коэффициента стажа. После увольнения с медицинской должности специалисты могут продолжить работу в других ролях — например, в регистратуре или на технических должностях — и одновременно получать и зарплату, и пенсию.

Отдельная категория – военнослужащие. Они могут уходить на пенсию после 25 лет службы, получая 50% от суммы денежного довольствия. Если отставка связана с состоянием здоровья или возрастом, выплаты увеличиваются до 55%. Прибавка за выслугу лет может увеличить пенсию до 70% от предыдущего денежного довольствия. В среднем военные пенсионеры получают 8-9 тысяч гривен, а офицеры высших званий - от 14 до 18 тысяч гривен. Предельный возраст ухода на пенсию составляет 60 лет для офицеров к полковнику включительно и 65 — для генералов и высшего командного состава.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!