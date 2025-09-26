Квитанції за газ шокують: хто отримає платіжку на 1,5 тис. грн більшу

У жовтні 2025 року частина українських споживачів газу отримає ще одну – третю – квитанцію, яка стосуватиметься послуг із технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Розмір нарахувань відрізнятиметься залежно від міста та конкретного будинку, адже формується з урахуванням кількох факторів.

Про це повідомила пресслужба київської філії компанії"Газмережі". У 2025 році працівники філій виконують додаткові роботи відповідно до порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків. Цей порядок затверджений наказом №292 Міністерства енергетики від 29 вересня 2023 року.

У жовтні платіжки за технічне обслуговування отримають лише мешканці тих будинків, де газові служби вже завершили необхідні роботи.

Жителі можуть ознайомитися з переліком виявлених недоліків: акти виконаного техобслуговування публікуються у відкритому доступі на сайтах філій "Газмережі".

Водночас оплата не нараховується тим громадянам, які не користуються газом і не мають договорів із місцевим оператором газорозподільних мереж.

"Проведення технічного обслуговування – це не ініціатива окремої філії, а вимога чинного законодавства. Кожен мешканець має відповідально поставитися до розрахунків, адже своєчасна сплата – це внесок у стабільність енергосистеми Київщини", – підкреслили у компанії.

Як розраховують вартість техобслуговування

Сума у квитанції – це загальна вартість виконаних робіт у конкретному будинку, поділена на кількість мешканців, за винятком тих, хто не користується газом.

Тобто всі жителі одного будинку отримують однаковий рахунок, тоді як у сусідніх багатоповерхівках він може відрізнятися. Основними чинниками формування ціни є:

кількість квартир;

число газових стояків;

довжина спільних газопроводів;

кількість запірної арматури;

відстань від газового господарства до будинку.

Приклад: у двох будинках однаково по 8 стояків. Але перший – двоповерховий на 16 квартир, другий –п’ятиповерховий на 40 квартир. У такому випадку витрати розподіляються: у першому – на 16, у другому –на 40, тож платіж у вищому будинку буде меншим.

У 2025 році мінімальні суми стартують від приблизно 100 грн. Наприклад, у Рівному жителі одного з будинків сплачуватимуть за техобслуговування 124 грн.

Найдорожчі нарахування за техобслуговування перевищать 1 тис. грн. Так, у Дніпрі частині мешканців цього року доведеться заплатити 1574 грн.

Оплатити послугу можна кількома способами:

через Особистий кабінет "Газмережі";

відсканувавши QR-код із паперової квитанції;

у будь-якому відділенні "Укрпошти";

за допомогою онлайн-сервісів "ПриватБанку";

у касах інших фінансових установ.

