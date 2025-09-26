Квитанции за газ шокируют: кто получит платежку на 1,5 тыс. грн больше

В октябре 2025 года часть украинских потребителей газа получит еще одну – третью – квитанцию, которая будет касаться услуг по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей. Размер начислений будет отличаться в зависимости от города и конкретного дома, поскольку формируется с учетом нескольких факторов.

Об этом сообщила пресс-служба киевского филиала компании "Газсети". В 2025 году работники филиалов выполняют дополнительные работы в соответствии с порядком технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов. Этот порядок утвержден приказом №292 Министерства энергетики от 29 сентября 2023 года.

В октябре платежки за техническое обслуживание получат только жильцы тех домов, где газовые службы уже завершили работу.

Жители могут ознакомиться с перечнем выявленных недостатков: акты выполненного техобслуживания публикуются в открытом доступе на сайтах филиалов "Газсети".

В то же время, оплата не начисляется тем гражданам, которые не пользуются газом и не имеют договоров с местным оператором газораспределительных сетей.

"Проведение технического обслуживания – это не инициатива отдельного филиала, а требование действующего законодательства. Каждый житель должен ответственно отнестись к расчетам, ведь своевременная уплата – это вклад в стабильность энергосистемы Киевской области", – подчеркнули в компании.

Как рассчитывают стоимость техобслуживания

Сумма в квитанции – это общая стоимость выполненных работ в конкретном доме, разделенная на количество жильцов, за исключением тех, кто не пользуется газом.

То есть все жители одного дома получают одинаковый счет, в то время как в соседних многоэтажках он может отличаться. Основными факторами формирования цены являются:

количество квартир;

число газовых стоек;

длина общих газопроводов;

количество запорной арматуры;

расстояние от газового хозяйства до дома.

Пример: в двух домах все равно по 8 стояков. Но первый – двухэтажный на 16 квартир, второй – пятиэтажный на 40 квартир. В таком случае расходы распределяются: в первом – на 16, во втором – на 40, так что платеж в высшем доме будет меньше.

В 2025 году минимальные суммы стартуют примерно от 100 грн. К примеру, в Ровно жители одного из домов будут платить за техобслуживание 124 грн.

Самые дорогие начисления за техобслуживание превысят 1 тыс. грн. Так, в Днепре части жителей этого года придется заплатить 1574 грн.

Оплатить услугу можно несколькими способами:

через Личный кабинет "Газсети";

отсканировав QR-код из бумажной квитанции;

в любом отделении "Укрпочты";

с помощью онлайн-сервисов "ПриватБанка";

в кассах других денежных учреждений.

