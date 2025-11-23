Можете втратити виплати: для чого ВПО проходити фізичну ідентифікацію

Усі внутрішньо переміщені особи, які отримують державну соціальну допомогу, до 1 листопада 2025 року були зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію. Це стосується насамперед:

пенсіонерів-ВПО;

малозабезпечених сімей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

осіб з інвалідністю та їхніх опікунів.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України Хмельницької області у коментарі Суспільному.

Якщо людина не пройшла ідентифікацію до 1 листопада 2025 року — виплати допомоги автоматично зупиняються до моменту її проходження.

За що ще можуть припинити виплати ВПО

Допомогу на проживання можуть зупинити з таких причин:

дохід сім’ї перевищує встановлені межі;

одноразова покупка або оплата послуг на суму від 100 тис. грн (нерухомість, авто, земельна ділянка тощо);

перебування за кордоном більше 30 робочих днів поспіль без поважної причини;

повернення на покинуте місце проживання або зміна фактичного місця перебування без повідомлення;

працездатні члени сім’ї уникають працевлаштування чи не виконують вимоги щодо реєстрації в центрі зайнятості.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Що НЕ змінилося після 1 листопада 2025 року

Розмір допомоги на проживання залишився тим самим.

ВПО зберігають усі права: на соціальний захист, медичну допомогу, освіту, працевлаштування.

Переведення виплат із органів соцзахисту до Пенсійного фонду України (яке тривало протягом 2025 року) не вплинуло на умови, розмір чи термін отримання допомоги для тих, хто відповідає критеріям.

Отже, ключова зміна — лише обов’язкова фізична ідентифікація та жорсткіший контроль за дотриманням умов отримання виплат.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!