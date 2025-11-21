'Ми, звісно, сталеві, але навіть найміцніший метал може не витримати' - Зеленський звернувся до українського народу (відео)

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу наголосив, що зараз країна переживає один з найважчих моментів у своїй історії через тиск щодо прийняття "мирного плану" від США. За його словами, Україна опинилася перед дилемою: або поступитися гідністю, або ризикнути ключовим союзником.

"Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера", — заявив Зеленський.

Він деталізував цей вибір як альтернативу між "складними 28 пунктами" плану або "вкрай важкою зимою, найважчою, та подальшими ризиками". Президент підкреслив, що його відповідь на таке протистояння була дана ще 20 травня 2019 року — під час інавгураційної присяги, коли він зобов'язався захищати суверенітет і незалежність України, а також права та свободи її громадян.

Зеленський також зазначив, що Україна не робитиме різких заяв і готова до конструктивної дипломатичної роботи з США та європейськими партнерами, аби досягти справжнього миру, який унеможливить повторне російське вторгнення. "Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

