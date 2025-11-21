'Мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать' - Зеленский обратился к украинскому народу (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу подчеркнул, что сейчас страна переживает один из самых тяжелых моментов в своей истории из-за давления принятия "мирного плана" от США. По его словам, Украина оказалась перед дилеммой: либо уступить достоинство, либо рискнуть ключевым союзником.

"Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину один из самых трудных. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера", — заявил Зеленский.

Он детализировал этот выбор как альтернативу между "сложными 28 пунктами" плана или "крайне тяжелой зимой, самой тяжелой и последующими рисками". Президент подчеркнул, что его ответ на такое противостояние был дан еще 20 мая 2019 года - во время инаугурационной присяги, когда он обязался защищать суверенитет и независимость Украины, а также права и свободы ее граждан.

Зеленский также отметил, что Украина не будет делать резких заявлений и готова к конструктивной дипломатической работе с США и европейскими партнерами, чтобы достичь настоящего мира, который исключит возможность повторного российского вторжения. "Дипломатия и оборона все равно защищают достоинство нашего государства, достоинство нашего народа", - резюмировал он.

