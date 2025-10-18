На які кросовери варто звернути увагу: топ надійних та практичних моделей

Кросовери вже кілька років поспіль утримують лідерство серед найпопулярніших авто в Україні, тож питання їхньої надійності має неабияке значення для покупців. Британське видання WhatCar опублікувало оновлений рейтинг найнадійніших моделей SUV, створений на основі детального аналізу відгуків власників і статистики сервісних звернень.

Про це повідомляє uamotors. Першу сходинку зайняв електричний кросовер Kia EV3 — відносно нова модель, що дебютувала лише торік, але вже встигла завоювати довіру водіїв. Авто відзначається стриманим, проте сучасним дизайном, збалансованою динамікою та ергономічним салоном. Простота конструкції робить його не лише зручним у користуванні, а й доступним в обслуговуванні, що особливо важливо для електрокарів нового покоління.

На другому місці опинився Opel Grandland із бензиновим двигуном. Після рестайлінгу 2024 року кросовер став технологічнішим, однак зберіг головну перевагу — надійність. Власники відзначають мінімальну кількість поломок та просте технічне обслуговування, яке зводиться до регулярної заміни мастила.

Toyota RAV4 (моделі, починаючи з 2019 року) посіла третю позицію у списку. Її часто називають "золотим стандартом" надійності серед SUV. Міцна підвіска без проблем витримує навіть складні дорожні умови, а серйозні несправності у цієї моделі трапляються вкрай рідко.

На четвертому місці розташувався Volkswagen T-Roc — компактний, але витривалий кросовер, який поєднує комфорт, динаміку та простоту обслуговування. Його дволітрові двигуни зарекомендували себе як стабільні та стійкі до типових проблем із турбінами.

Замикає п’ятірку Hyundai Kona Hybrid. Ця модель демонструє один із найнижчих рівнів звернень у сервіс серед усіх гібридних авто. Її силова установка зберігає ефективність навіть після 150 тисяч кілометрів пробігу, якщо дотримуватися базових правил догляду.

Таким чином, якщо водій шукає надійний, економічний і технологічний кросовер, найкращими варіантами залишаються Kia EV3, Opel Grandland, Toyota RAV4, Volkswagen T-Roc і Hyundai Kona Hybrid — моделі, які впевнено поєднують комфорт із довговічністю.

