На какие кроссоверы стоит обратить внимание: топ надежных и практичных моделей

Кроссоверы уже несколько лет подряд удерживают лидерство среди самых популярных авто в Украине, поэтому вопрос их надежности имеет большое значение для покупателей. Британское издание WhatCar опубликовало обновленный рейтинг самых надежных моделей SUV, созданный на основе детального анализа отзывов владельцев и статистики сервисных обращений.

Об этом сообщает uamotors. Первую строчку занял электрический кроссовер Kia EV3 – относительно новая модель, дебютировавшая только в прошлом году, но уже успевшая завоевать доверие водителей. Авто отличается сдержанным, но современным дизайном, сбалансированной динамикой и эргономичным салоном. Простота конструкции делает его не только удобным в использовании, но и доступным в обслуживании, что особенно важно для электрокаров нового поколения.

На втором месте оказался Opel Grandland с бензиновым двигателем. После рестайлинга 2024 кроссовер стал более технологичным, однако сохранил главное преимущество — надежность. Владельцы отмечают минимальное количество поломок и простое техническое обслуживание, сводимое к регулярной замене масла.

Toyota RAV4 (модели начиная с 2019 года) заняла третью позицию в списке. Ее часто называют "золотым стандартом" надежности среди SUV. Прочная подвеска без проблем выдерживает даже сложные дорожные условия, а серьезные неисправности этой модели случаются крайне редко.

На четвертом месте расположился Volkswagen T-Roc – компактный, но выносливый кроссовер, сочетающий комфорт, динамику и простоту обслуживания. Его двухлитровые двигатели зарекомендовали себя как стабильные и устойчивые к обычным проблемам с турбинами.

Замыкает пятерку Hyundai Kona Hybrid. Эта модель демонстрирует один из самых низких уровней обращений в сервисе среди всех гибридных авто. Ее силовая установка сохраняет эффективность даже после 150 тысяч километров пробега, если соблюдать базовые правила ухода.

Таким образом, если водитель ищет надежный, экономичный и технологичный кроссовер, лучшими вариантами остаются Kia EV3, Opel Grandland, Toyota RAV4, Volkswagen T-Roc и Hyundai Kona Hybrid – модели, уверенно сочетающие комфорт с долговечностью.

