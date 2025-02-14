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Соціум

Набрала 25 тисяч: українські вчителі вимагають скасування нової системи оцінювання школярів

Ціхоцька Марія

Набрала 25 тисяч: українські вчителі вимагають скасування нової системи оцінювання школярів
Автори звернення стверджують, що нові правила не покращують якість освіти

Українські педагоги підписали петицію з вимогою скасувати нові рекомендації Міністерства освіти і науки щодо оцінювання учнів 5-9 класів. Автори звернення стверджують, що нові правила не покращують якість освіти, а лише ускладнюють роботу вчителів додатковим бюрократичним навантаженням.

"Рекомендуємо переглянути підхід до оцінювання та розробити прості та ефективні методи", – йдеться у петиції. Петиція вже набрала 25 тисяч підписів на сайті Кабінету Міністрів, що зобов’язує уряд її розглянути.

Що змінюють нові правила?

2 серпня 2024 року МОН вперше з 2011 року затвердило оновлені критерії оцінювання для 5-9 класів.

Тепер учителі оцінюватимуть не лише окремі завдання, а комплексні результати навчання:

  • знання,
  • навички,
  • ставлення,
  • цінності.

Як пояснили в МОН, попередня система оцінювання робила акцент переважно на знаннях. Тепер оцінювання базується на компетентнісному підході, що враховує не тільки засвоєння інформації, а й уміння її аналізувати, застосовувати та оцінювати.

Так, завдання поділятимуться за рівнями складності: від простого розпізнавання та відтворення інформації до її аналізу та критичного осмислення.

Оцінки у 12-бальній системі формуються з урахуванням наскрізних умінь:

  • розуміння текстів,
  • формулювання власної думки,
  • критичне та системне мислення,
  • логічне обґрунтування позиції.

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Що залишилося без змін? Основна шкала оцінювання (12-бальна) та рівні знань:

  • початковий (1-3 бали),
  • середній (4-6 балів),
  • достатній (7-9 балів),
  • високий (10-12 балів).

Школи можуть використовувати власну систему оцінювання, переводячи її в 12-бальну під час виставлення підсумкової оцінки.

Як учителям оцінювати учнів за новими критеріями?

МОН рекомендує педагогам надавати перевагу формувальному оцінюванню – аналізу прогресу кожного учня.

"Формувальне оцінювання допомагає відстежити шлях учня та коригувати навчальний процес. А підсумкове оцінювання має базуватися на визначених державним стандартом результатах навчання", – пояснюють у відомстві.

Учителі мають:

  • визначати способи оцінювання ще на етапі планування,
  • формулювати зрозумілі навчальні цілі,
  • ознайомлювати учнів із критеріями оцінювання,
  • фіксувати досягнення через проміжні діагностичні роботи.

Таким чином, вчитель сам може обирати формат оцінювання та змінювати підхід до навчальних завдань.

Нагадаємо, в Україні офіційно скасували вручення золотих та срібних медалей випускникам 11-х класів.

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