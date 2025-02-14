Чому Абу Дабі вклав $437 млн у біткойн-ETF і що це змінює для ринку?

Суверенний фонд Об’єднаних Арабських Еміратів Mubadala Investments розкрив володіння часткою у фонді iShares Bitcoin ETF (IBIT) від BlackRock на суму $436,9 млн станом на 31 грудня 2024 року. Ця інформація була підтверджена у звіті 13F, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Такий крок ще раз підкреслює, що цифрові активи поступово закріплюються у сфері глобальних інституційних інвестицій. Крім того, це свідчить про те, що суверенні фонди, які традиційно інвестують у нерухомість, енергетику та інфраструктуру, починають розглядати криптовалюти як частину своїх диверсифікованих портфелів.

Рішення Mubadala приєднатися до IBIT є стратегічним і відображає зростаючий інтерес до криптовалют з боку найбільших гравців фінансового ринку. Це не перша взаємодія Абу Дабі з цифровими активами – у 2023 році уряд емірату вже інвестував у криптовалютний майнінг через співпрацю з Marathon Digital. Відтепер їхня присутність у секторі лише посилюється. Аналітики відзначають, що такі інвестиції можуть сприяти формуванню довгострокового попиту на криптоактиви та збільшенню їхньої легітимності серед традиційних фінансових установ.

IBIT – один із найуспішніших спотових ETF, що дозволяє інституційним та роздрібним інвесторам отримувати доступ до біткоїна через регульовані фінансові механізми. На сьогодні IBIT став найбільшим біткоїн-ETF у світі з активами під управлінням понад $56 млрд, що підтверджує високий попит на цей фінансовий інструмент. Успіх фонду пов'язаний із позитивними настроями серед інституційних інвесторів, які прагнуть мати доступ до криптовалют у безпечному та регульованому середовищі. Це створює передумови для подальшого зростання ринку.

Для криптоспільноти це ще один сигнал про те, що цифрові активи набувають усе більшого визнання серед урядів та фінансових інституцій. Інвестиції з боку таких великих гравців, як Mubadala, можуть стимулювати подальший приплив капіталу в крипторинок і вплинути на стабільність ціни біткоїна. Це також створює додатковий фундамент для розширення інституційного впровадження цифрових активів у майбутньому. Збільшення числа регульованих продуктів, таких як IBIT, сприяє зниженню волатильності біткоїна та робить його привабливішим для пенсійних і суверенних фондів.

Якщо подібні вкладення продовжаться, можна очікувати, що біткоїн та інші криптовалюти ще більше інтегруються у світову фінансову систему, набувши статусу незамінних елементів глобального портфеля активів. Потенційно це може привести до нової хвилі легалізації криптовалют та їх більш широкого використання на державному рівні, включно з впровадженням криптоактивів у державно-фінансові структури.

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