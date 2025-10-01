Не лише їздити, але й заробити: які моделі автомобілів можна вигідно продати

Більшість нових автомобілів швидко втрачають у вартості в перші роки експлуатації, що відкриває хороші можливості для тих, хто купує транспорт на вторинному ринку. Фахівці назвали моделі, які після початкового різкого здешевлення довго зберігають стабільну ціну, дозволяючи вигідно інвестувати у вживане авто.

Як повідомляє "Автотема", прикладами таких машин є Toyota Camry та Mazda 3, які протягом перших п’яти років помітно дешевшають, а згодом утримують ринкову вартість. Завдяки цьому можна купити автомобіль із великою знижкою та розраховувати на вигідний перепродаж. Американський автомеханік Джон Лін радить звернути увагу на Honda Civic 2018 року з пробігом близько 60 тисяч кілометрів.

Серед моделей, які забезпечують найкраще співвідношення ціни та надійності на вторинному ринку, експерти відзначають Hyundai Elantra, Mazda 3, Toyota Camry, Honda Accord, Chevrolet Silverado 1500, Honda Civic, Toyota RAV4, Subaru Outback та Toyota Tacoma. Їхня вартість після кількох років експлуатації може бути на 25–50% нижчою за нові, при цьому машини залишаються міцними та ліквідними.

