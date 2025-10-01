Не только ездить, но и заработать: какие модели автомобилей можно выгодно продать

Большинство новых автомобилей быстро теряют стоимость в первые годы эксплуатации, что открывает хорошие возможности для тех, кто покупает транспорт на вторичном рынке. Специалисты назвали модели, которые после первоначального резкого удешевления долго сохраняют стабильную цену, позволяя выгодно инвестировать в подержанное авто.

Как сообщает " Автотема ", примерами таких машин являются Toyota Camry и Mazda 3, которые в течение первых пяти лет заметно дешевеют, а впоследствии удерживают рыночную стоимость. Благодаря этому можно купить автомобиль с большой скидкой и рассчитывать на выгодную перепродажу. Американский автомеханик Джон Лин советует обратить внимание на Honda Civic 2018 с пробегом около 60 тысяч километров.

Читайте также: Не стоит тратить деньги: какие недостатки у компактных кроссоверов

Среди моделей, обеспечивающих наилучшее соотношение цены и надежности на вторичном рынке, эксперты отмечают Hyundai Elantra, Mazda 3, Toyota Camry, Honda Accord, Chevrolet Silverado 1500, Honda Civic, Toyota RAV4, Subaru Outback и Toyota Tacoma. Их стоимость после нескольких лет эксплуатации может быть на 25–50% ниже новых, при этом машины остаются прочными и ликвидными.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !