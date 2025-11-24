Не тільки військові: хто в Україні може отримати статус ветерана

В Україні статус ветерана можуть отримати не лише військові. Є окрема категорія цивільних осіб, яким також гарантовано низку соціальних прав.

Адвокатка у коментарі dengi.ua пояснила, що згідно з пунктом 4 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" цивільні, які дістали інвалідність через поранення або інші ушкодження внаслідок вибухів, боєприпасів чи військового озброєння на території бойових дій, юридично також належать до ветеранів війни.

Проте вони входять до категорії "осіб з інвалідністю внаслідок війни", а не до "учасників бойових дій", тому мають окремий перелік соціальних гарантій. Для таких людей передбачено близько 30 видів пільг та виплат. Вирішальним фактором є встановлення зв’язку між інвалідністю та обставинами війни.

За словами Іщенко, для дорослих цей висновок робить МСЕК або Єдина комісія з оцінки потреб у реабілітації та функціонуванні особи, а для дітей — лікарсько-консультативні комісії медичних закладів. Також необхідно довести документально, що поранення чи травми були отримані саме у зоні бойових дій або стали наслідком вибухових пристроїв чи озброєння, пов’язаних з агресією РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що російська влада планує збільшити кількість учасників війни проти України до 2,3 млн, що випливає з нового проєкту бюджету РФ. Також стало відомо, що українські студенти — діти військових — невдовзі отримають державну підтримку на оплату контрактного навчання через застосунок "Дія".

Нагадаємо, ми вже писали, як військовому ветерану отримати житло від держави та що для цього потрібно.

