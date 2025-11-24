Не только военные: кто в Украине может получить статус ветерана

В Украине статус ветерана могут получить не только военные. Есть отдельная категория гражданских лиц, которым также гарантирован ряд социальных прав.

Адвокат в комментарии dengi.ua пояснила, что согласно пункту 4 статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" гражданские, получившие инвалидность из-за ранений или других повреждений в результате взрывов, боеприпасов или военного вооружения на территории боевых действий, юридически также относятся к вете.

Однако они входят в категорию "лиц с инвалидностью в результате войны", а не в "участники боевых действий", поэтому имеют отдельный перечень социальных гарантий. Для таких людей предусмотрено около 30 видов льгот и выплат. Решающим фактором есть установление связи между инвалидностью и обстоятельствами войны.

По словам Ищенко, для взрослых этот вывод делает МСЭК или Единая комиссия по оценке потребностей в реабилитации и функционировании личности, а для детей - врачебно-консультативные комиссии медицинских учреждений. Также необходимо доказать документально, что ранения или травмы были получены именно в зоне боевых действий или явились следствием взрывных устройств или вооружения, связанных с агрессией РФ против Украины.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют увеличить количество участников войны против Украины до 2,3 млн, что следует из нового проекта бюджета РФ. Также стало известно, что украинские студенты — дети военных — получат государственную поддержку на оплату контрактного обучения через приложение "Действие".

