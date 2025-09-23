Обов'язково перевірте купюри: які гривні не приймуть у банках та обмінниках

В Україні банки, обмінники, магазини та інші юрособи мають право відмовлятися від прийому деяких гривневих купюр. Це обґрунтовано чинними нормами, які дозволяють не брати пошкоджені або дуже забруднені гроші.

У Національному банку України пояснили, що мова йде про купюри, які зазнали впливу вогню, води, хімічних речовин чи інших рідин. Якщо під час перевірки з’ясується, що їхня площа зменшилася більш ніж на 45% від початкового розміру, такі банкноти можуть не приймати.

"Якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їх склеювання (спікання), то пред'явнику банкнот не рекомендується самостійно порушувати цілісність групи склеєних банкнот", – пояснили в НБУ.

Однак, зазначено, що якщо більше ніж 55% площі банкноти залишається без ушкоджень, банки зобов'язані здійснити її обмін, незалежно від стану купюри. Водночас у Нацбанку уточнили, що в окремих випадках може знадобитися проведення експертизи банкнот, яку здійснює сам регулятор безкоштовно.

"За результатами цих досліджень клієнтам відшкодовується відповідна сума грошових знаків національної валюти, що визнані дійсними та платіжними. Якщо за результатами дослідження банкноти будуть визнані підробленими або пошкодженими під час надзвичайного режиму, їх буде вилучено з обігу без відшкодування їхньої вартості", – розповіли в Нацбанку.

Також можуть відмовити в прийомі банкнот, які забруднені хімічними, радіоактивними або токсичними органічними речовинами, що мають або можуть мати шкідливий вплив на здоров'я людей.

Провести обмін гривень, забруднених хімічними, радіоактивними чи токсичними речовинами, можна в підрозділах Національного банку. Проте це можливо лише за умови наявності документа, що підтверджує проведення процедур з дезінфекції або дезактивації банкнот.

