Обязательно проверьте купюры: какие гривны не примут в банках и обменниках

В Украине банки, обменники, магазины и другие юридические лица имеют право отказываться от приема некоторых гривневых купюр. Это обосновано действующими нормами, которые позволяют не принимать поврежденные или сильно загрязненные деньги.

В Национальном банке Украины объяснили, что речь идет о купюрах, подвергшихся воздействию огня, воды, химических веществ или других жидкостей. Если во время проверки выяснится, что их площадь уменьшилась более чем на 45% от первоначального размера, такие банкноты могут не принимать.

"Если повреждение двух или более банкнот привело к их склеиванию (сплавлению), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот", – пояснили в НБУ.

Однако, отмечено, что если более 55% площади банкноты остается без повреждений, банки обязаны осуществить ее обмен, независимо от состояния купюры. В то же время в Нацбанке уточнили, что в отдельных случаях может потребоваться проведение экспертизы банкнот, которую осуществляет сам регулятор бесплатно.

"По результатам этих исследований клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Если по результатам исследования банкноты будут признаны поддельными или поврежденными во время чрезвычайного режима, они будут изъяты из обращения без возмещения их стоимости", – рассказали в Нацбанке.

Также могут отказать в приеме банкнот, которые загрязнены химическими, радиоактивными или токсичными органическими веществами, которые имеют или могут иметь вредное воздействие на здоровье людей.

Провести обмен гривен, загрязненных химическими, радиоактивными или токсичными веществами, можно в подразделениях Национального банка. Однако это возможно только при наличии документа, подтверждающего проведение процедур по дезинфекции или дезактивации банкнот.

