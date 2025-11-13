Відкривайте гаманці ширше: які продукти найбільше зростуть у ціні до кінця року

До кінця 2025 року очікується підвищення вартості окремих продуктів харчування, зокрема м’яса, фруктів і олії, тоді як овочі та яйця залишаться відносно стабільними. Найбільше за рік подорожчали м’ясо, м’ясопродукти, фрукти та соняшникова олія. Завдяки гарному врожаю стабілізувалися ціни на овочі.

Сезонне здорожчання м’яса прогнозується ближче до новорічних свят через підвищений попит, але істотного стрибка цін на свинину не очікують завдяки збільшеному імпорту. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка 24 Каналу.

Що стосується інших продуктів:

Ціни на яйця залишаються стабільними вже кілька місяців.

Молочні продукти подорожчали в середньому на 2% за рік.

Очікується, що апельсини та мандарини можуть подешевшати через збільшення пропозиції.

"Зростання цін пов’язане з проблемами в енергетиці та частими відключеннями електроенергії, через що підприємства змушені витрачати більше на зберігання продуктів. Також підвищує витрати дефіцит робочої сили", — пояснив аналітик.

Водночас ціни на кормову базу для м’яса та молочних продуктів залишаються відносно стабільними завдяки стабільній врожайності сільгоспкультур.

Таким чином, українцям слід готуватися до поступового подорожчання м’яса, фруктів і олії, а овочі та яйця залишаться доступними.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, восени можливе незначне підвищення цін на яйця — близько 10%, і лише у разі зростання вартості електроенергії. "На сьогодні ринок яєць залишається стабільним: попит і пропозиція збалансовані, тому різких коливань цін поки не очікується", — зазначив він.

Через масовані обстріли та регулярні відключення електроенергії під загрозою опинилася хлібопекарська галузь. Пекарні по всій країні змушені зупиняти виробництво, оскільки працювати на генераторах економічно невигідно.

Крім того, через збільшення пропозиції та низький попит в Україні впали ціни на цибулю. Дрібні господарства розпродають овочі з необладнаних сховищ по 5–10 грн за кілограм.

