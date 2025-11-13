Открывайте кошельки шире: какие продукты больше вырастут в цене до конца года

До конца 2025 года ожидается повышение стоимости отдельных продуктов питания, в частности мяса, фруктов и растительного масла, тогда как овощи и яйца останутся относительно стабильными. Больше всего за год подорожали мясо, мясопродукты, фрукты и подсолнечное масло. Благодаря хорошему урожаю стабилизировались цены на овощи.

Сезонное подорожание мяса прогнозируется ближе к новогодним праздникам из-за повышенного спроса, но существенного скачка цен на свинину не ожидают благодаря увеличенному импорту. Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка 24 Канала.

Что касается других продуктов:

Цены на яйца остаются стабильными уже несколько месяцев.

Молочные продукты подорожали в среднем на 2% в год.

Ожидается, что апельсины и мандарины могут подешеветь из-за увеличения предложения.

"Рост цен связан с проблемами в энергетике и частыми отключениями электроэнергии, из-за чего предприятия вынуждены тратить больше на хранение продуктов. Также повышает расход дефицит рабочей силы", — пояснил аналитик.

В то же время, цены на кормовую базу для мяса и молочных продуктов остаются относительно стабильными благодаря стабильной урожайности сельхозкультур.

Таким образом, украинцам следует готовиться к постепенному удорожанию мяса, фруктов и растительного масла, а овощи и яйца останутся доступными.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, осенью возможно незначительное повышение цен на яйца – около 10%, и только в случае роста стоимости электроэнергии. "На сегодняшний день рынок яиц остается стабильным: спрос и предложение сбалансированы, поэтому резких колебаний цен пока не ожидается", — отметил он.

Из-за массированных обстрелов и регулярных отключений электроэнергии под угрозой оказалась хлебопекарная отрасль. Пекарни по всей стране вынуждены останавливать производство, поскольку работать на генераторах экономически невыгодно.

Кроме того, из-за увеличения предложения и низкого спроса в Украине упали цены на лук. Мелкие хозяйства распродают овощи из необорудованных хранилищ по 5–10 грн. за килограмм.

