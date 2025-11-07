Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 8 листопада

Геомагнітна активність вимірюється за дев’ятибальною шкалою за так званим планетарним К-індексом. Показники від 5 і вище свідчать про потужні магнітні бурі, які можуть впливати на здоров’я та самопочуття людей.

8 листопада прогнозується активність із К-індексом 5,7, що також відповідає червоному рівню. Це означає, що магнітна буря залишиться інтенсивною і продовжить впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Фахівці наголошують, що дані про магнітні бурі оновлюються кожні три години, тому прогноз може змінюватися. Актуальні показники варто регулярно перевіряти на офіційних джерелах.

Магнітна буря — це природне явище, спричинене викидами сонячної енергії унаслідок спалахів на Сонці. Заряджені частинки, рухаючись до Землі, взаємодіють із її магнітним полем, викликаючи збурення, які й називають магнітними бурями. Коливання до К-індексу 4 зазвичай непомітні, тоді як бурі з індексом понад 5 уже вважаються сильними. При К-індексі 7–8 у північних регіонах можна навіть спостерігати полярні сяйва.

Під час магнітних бур можливі збої у зв’язку — зокрема, у роботі мобільних мереж, супутників і радіосигналів.

Такі явища можуть впливати на атмосферний тиск, через що багато людей скаржаться на головний біль, втому, безсоння або дратівливість. Спеціальних ліків від магнітних бур не існує, однак кілька простих порад допоможуть полегшити симптоми:

дотримуйтеся режиму сну та харчування, обмежте жирне, гостре й солоне, а також алкоголь і каву;

пийте більше води та трав’яних напоїв;

гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте прямого сонця;

виконуйте легкі фізичні вправи, щоб підтримати тонус;

мінімізуйте стрес і конфлікти;

людям із хронічними хворобами варто більше відпочивати й мати під рукою необхідні ліки.

Зранку бадьорості додасть контрастний душ, а ввечері для розслаблення підійде тепла ванна.

