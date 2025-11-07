Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 8 ноября

Геомагнитная активность измеряется по девятибалльной шкале по так называемому планетарному К-индексу. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о мощных магнитных бурях, которые могут влиять на здоровье и самочувствие людей.

8 ноября прогнозируется активность с К-индексом 5,7, что также соответствует красному уровню. Это означает, что магнитная буря останется интенсивной и продолжит оказывать влияние на самочувствие людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Специалисты отмечают, что данные о магнитных бурях обновляются каждые три часа, поэтому прогноз может изменяться. Актуальные показатели следует регулярно проверять на официальных источниках.

Магнитная буря – это природное явление, вызванное выбросами солнечной энергии вследствие вспышек на Солнце. Заряженные частицы, двигаясь к Земле, взаимодействуют с ее магнитным полем, вызывая возмущения, которые и называют магнитными бурями. Колебания к К-индексу 4 обычно незаметны, в то время как бури с индексом более 5 уже считаются сильными. При К-индексе 7-8 в северных регионах можно наблюдать полярные сияния.

Во время магнитных бурь возможны сбои в связи - в частности, в работе мобильных сетей, спутников и радиосигналов.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Такие явления могут влиять на атмосферное давление, из-за чего многие жалуются на головную боль, усталость, бессонницу или раздражительность. Специальных лекарств от магнитных бурь не существует, однако несколько простых советов помогут облегчить симптомы:

соблюдайте режим сна и питания, ограничьте жирное, острое и соленое, а также алкоголь и кофе;

пейте больше воды и травяных напитков;

гуляйте на свежем воздухе, но избегайте прямого солнца;

выполняйте легкие физические упражнения, чтобы поддержать тонус;

минимизируйте стресс и конфликты;

людям с хроническими болезнями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Утром бодрости придаст контрастный душ, а к вечеру для расслабления подойдет теплая ванна.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!