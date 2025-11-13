Очікується магнітна буря силою 4,7: прогноз на 14 листопада

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, тому в такі періоди багато людей можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість чи загальне погіршення самопочуття. Геомагнітну активність вимірюють за дев’ятибальною шкалою — планетарним К-індексом.

Якщо його значення сягає 5 і вище, це означає початок сильної магнітної бурі. 14 листопада прогнозується К-індекс становитиме 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середній геомагнітній активності. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні три години. Тому важливо регулярно перевіряти актуальну інформацію.

Магнітна буря — це природне явище, спричинене спалахами на Сонці, під час яких у космос викидається потік заряджених частинок. Досягнувши магнітного поля Землі, вони викликають коливання, які й називають магнітними бурями. Їхня сила вимірюється за К-індексом: коливання до 4 вважаються слабкими, а значення понад 5 — потужними. При К-індексі 7–8 можна навіть побачити полярне сяйво, тоді як під час сильних бур іноді спостерігаються збої у роботі зв’язку, супутників і навігаційних систем.

Магнітні бурі впливають на організм по-різному. У декого вони спричиняють головний біль, запаморочення, дратівливість, втому чи проблеми зі сном. Спеціальних ліків від таких станів не існує, але прості рекомендації допоможуть полегшити симптоми.

Під час періодів підвищеної сонячної активності лікарі радять дотримуватися стабільного режиму дня, висипатися, харчуватися збалансовано, зменшити вживання кави, алкоголю, солоного та гострого. Корисно пити більше води й трав’яних напоїв, гуляти на свіжому повітрі, уникати перевтоми та стресових ситуацій. Помірні фізичні навантаження й контрастний душ зранку допоможуть підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.

Особам із хронічними хворобами варто приділити більше уваги відпочинку й завжди мати при собі необхідні ліки.

