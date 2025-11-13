Ожидается магнитная буря силой 4,7: прогноз на 14 ноября

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, поэтому в такие периоды многие люди могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность или общее ухудшение самочувствия. Геомагнитную активность измеряют по девятибалльной шкале – планетарному К-индексу.

Если его значение достигает 5 и выше, значит начало сильной магнитной бури. 14 ноября прогнозируется К-индекс будет составлять 4,7 (желтый уровень), что соответствует средней геомагнитной активности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Поэтому важно регулярно проверять актуальную информацию.

Магнитная буря – это природное явление, вызванное вспышками на Солнце, во время которых в космос выбрасывается поток заряженных частиц. Достигнув магнитного поля Земли, они вызывают колебания, которые и называют магнитными бурями. Их сила измеряется по К-индексу: колебания до 4 считаются слабыми, а значения более 5 – мощными. При К-индексе 7–8 можно даже увидеть полярное сияние, тогда как во время сильных бурь иногда наблюдаются сбои в работе связи, спутников и навигационных систем.

Магнитные бури оказывают влияние на организм по-разному. У некоторых они вызывают головную боль, головокружение, раздражительность, усталость или проблемы со сном. Специальных лекарств от таких состояний не существует, но простые рекомендации помогут облегчить симптомы.

Во время периодов повышенной солнечной активности врачи советуют соблюдать стабильный режим дня, высыпаться, питаться сбалансированно, уменьшить употребление кофе, алкоголя, соленого и острого. Полезно пить больше воды и травяных напитков, гулять на свежем воздухе, избегать переутомления и стрессовых ситуаций. Умеренные физические нагрузки и контрастный душ с утра помогут взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

Лицам с хроническими болезнями следует уделить больше внимания отдыху и всегда иметь при себе необходимые лекарства.

