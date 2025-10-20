Очікується підвищення температури до 15 градусів: прогноз погоди в Україні на 21 жовтня

У вівторок, 21 жовтня, в Україні очікується потепління. Денна температура коливатиметься в межах +9…+13°C, а на півдні та заході країни повітря прогріється до +10…+15°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, на північному сході погода залишатиметься прохолодною — вдень прогнозується +7…+9°C.

"Найближчої ночі найхолодніше буде у західних областях — можливі заморозки до 0…–5°C. На решті території вночі очікується +1…+6°C", — уточнила Діденко.

Дощі прогнозуються у східних регіонах, а також на Черкащині, Сумщині, Полтавщині та у Дніпрі з районами. На решті території — без опадів.

У столиці у вівторок опади не прогнозуються. Вночі температура становитиме +2…+6°C, а вдень повітря прогріється до +10°C.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах випав перший сніг — на горі Піп Іван зафіксували –8°C.

